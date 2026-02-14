Le PSG, à jamais le premier qualifié pour la finale de la Coupe LFFP

Paris Saint-Germain 3-0 Paris FC

Buts : Leuchter (47e), Kanjinga (60e), Ajibade (89e) pour le PSG

Le match de championnat aurait suffi. Après un premier succès 3 à 0 en Première Ligue la semaine passée, les joueuses de Paulo César ont réalisé le doublé en s’offrant la qualification en finale de cette nouvelle Coupe LFFP sur le même score grâce aux réalisations des attaquantes parisiennes en seconde période.

Kanjinga poursuit sur sa lancée

Si la première mi-temps a eu du mal à se lancer, la meilleure occasion a été signée Klaudia Jedlinska dont la frappe croisée est venue s’écraser sur la transversale de Mary Earps (10e). C’est véritablement en seconde période que ce derby parisien va se lancer avec le but de Romée Leuchter pratiquement sur l’engagement qui conclut un superbe mouvement offensif du PSG (1-0, 47e). Invisible jusque-là, Merveille Kanjinga, qui affole les compteurs ces dernières semaines, est venue inscrire le but du break une dizaine de minutes plus tard (2-0, 60e). L’internationale congolaise a ainsi inscrit son cinquième but en quatre rencontres disputées. Elle aurait même pu s’offrir un doublé si Inès Marques n’avait pas sorti un arrêt de grande classe (64e).

Rasheedat Ajibade est venue parachever le récital offensif du PSG en parvenant à envoyer son plat du pied au fond des filets du PFC après une passe parfaitement ajustée de Tara Elimbi Gilbert (3-0, 89e). Nouvelle défaite pour le Paris FC qui toutefois n’avait pas lancé toutes ses forces dans la bataille pour privilégier le barrage retour de Ligue des champions ce mercredi à Madrid, Sandrine Soubeyrand ayant décidé de ne titulariser aucune des onze joueuses qui avaient démarré face au Real Madrid dans la semaine lors du barrage aller.

Objectif Abidjan atteint pour le PSG.

