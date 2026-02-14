Massimiliano Allegri amoureux de Luka Modrić

Il y a des rides, et il y a le reste. Hormis en contemplant attentivement son visage, il est aujourd’hui très difficile de deviner que Luka Modrić est âgé de 40 ans. Parti du Real Madrid pour le Milan cet été, le milieu de terrain a par exemple disputé l’intégralité du match opposant son club à Pise lors de la 25e journée de Serie A. Titulaire indiscutable dans l’entrejeu de son équipe, le Croate a même offert la victoire aux siens en inscrivant le but décisif à la 85e minute.

De quoi faire réagir Massimiliano Allegri en conférence de presse, l’entraîneur manquant tout de même de mots pour décrire son joueur : « Que dire ? C’est un joueur extraordinaire, indépendamment de ses qualités techniques qui sont merveilleuses. Il a gagné par sa technique, mais surtout par son caractère. Nous devons tous apprendre de lui et de son humilité incroyable, les jeunes joueurs doivent profiter de cette occasion. » Quel honneur, effectivement…

