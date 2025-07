Luka Modrić, le pari de la quarantaine

Ce n’est pas demain la veille que la Serie A se détachera de son étiquette de championnat de vieillards. Après la signature de Kevin De Bruyne (34 ans) à Naples, de Ciro Immobile (35 ans) à Bologne et d’Edin Džeko (39 ans) à la Fiorentina, c’est Luka Modrić qui a officiellement paraphé un contrat avec l’AC Milan ce lundi, lui qui passera la barre des 40 printemps en septembre prochain. De quoi faire hausser quelques sourcils : alors que les Rossoneri viennent de pondre une saison particulièrement immonde, les voilà qui tentent d’amorcer un nouveau cycle en recrutant l’un des milieux de terrain les plus âgés du circuit, avec en prime un salaire XXL.

S’il semble difficile d’imaginer le natif de Zadar soulever une septième Ligue des champions avant de raccrocher les crampons, il est tout de même réjouissant de le voir tenter un dernier défi chez un géant comme le Milan plutôt que de rejoindre l’Arabie saoudite ou la MLS. En dehors de la simple considération romantique, on peut aussi se permettre d’y croire : oui, ce transfert peut être une réussite pour l’AC Milan, et oui, Luka Modrić a encore de belles choses à offrir au football.

39 ans et toutes ses jambes

Premier point important à mettre au clair : non, Luka Modrić n’est pas encore fini. Bien que plus tout à fait titulaire au Real Madrid depuis deux ans, le Ballon d’or 2018 a tout de même bien cavalé en 2024-2025, disputant 63 rencontres en club – son record personnel – et se montrant toujours précieux dans un collectif pourtant en décrépitude. Alors oui, il ne disputait pas 90 minutes de jeu à chaque fois, loin de là, mais avec un total d’un peu moins de 3 000 minutes dans les jambes, il a tenu un rythme qui serait jugé comme tout à fait respectable pour un joueur qui ne disputerait pas l’Europe par exemple – et pour rappel, ça sera le cas avec l’AC Milan la saison prochaine. D’un point de vue physique, le Croate reste plus fiable que bon nombre de jeunots : il était d’ailleurs l’un des rares joueurs du Real Madrid à être constamment épargné par les blessures malgré l’accumulation de matchs. D’après le site de statistiques Transfermarkt, il n’a ainsi été sur la touche que durant 21 jours et cinq matchs officiels au cours des trois dernières saisons.

Rien d’extravagant à imaginer Luka Modrić comme un titulaire à temps partiel en Italie – qui commencerait la plupart des matchs tout en cédant régulièrement sa place en seconde période – ou comme un joker de luxe lorsque le contexte le justifie. Ce rôle-là, le milieu de terrain l’avait parfaitement accepté chez les Merengues, où il prenait à chaque fois place sur le banc sans faire de bruit ou de caprice de star. Dans tous les cas, que ce soit en tant que titulaire ou en sortie de banc, l’ancien joueur de Tottenham peut aussi – et c’est presque un poncif de le dire, tant il est historiquement reconnu pour cela – faire beaucoup de bien à sa nouvelle équipe en matière de créativité et d’intelligence de jeu.

Cet été, les Rossoneri ont perdu leur meilleur joueur, Tijjani Reijnders, milieu central au cerveau bien huilé qui ne pourra pas être remplacé par le premier péquenot venu. S’il est associé à un profil comme Youssouf Fofana, capable de récupérer les ballons et d’apporter du muscle dans l’entrejeu, Modrić aurait alors le champ libre pour distiller ses ouvertures lumineuses et effectuer des percées offensives, comme il continuait en fait à le faire ces dernières années, même en n’étant plus au sommet de son génie. De ce point de vue, il coche sans nul doute les cases requises aux besoins du club, qui peine justement à proposer du jeu depuis au moins deux ans.

Suivre l’exemple de Zlatan

Enfin, et c’est peut-être même le principal atout pour justifier la venue de Luka Modrić : c’est un joueur d’expérience, ce qui ne peut que faire du bien à un effectif qui en manque cruellement. Ces derniers mois, tout le monde au sein de l’institution lombarde a confirmé que le vestiaire vivait dans une ambiance délétère. Les joueurs sont pour la plupart très jeunes, et certains leaders, comme Theo Hernandez, ont failli dernièrement. Le retour de Zlatan Ibrahimović en janvier 2020 – 38 ans à l’époque – est l’exemple parfait de ce qu’un vieux briscard plein de charisme peut apporter à un groupe. Bien que blessé la plupart du temps lors de la saison 2021-2022, le géant suédois avait contribué à faire grandir le groupe milanais et avait été unanimement reconnu pour son importance dans l’acquisition du Scudetto. L’AC Milan a historiquement toujours su tirer profit de vétérans, et Luka Modrić peut potentiellement s’inscrire dans cette tradition. Et même si cela ne devait pas fonctionner, on sera au moins heureux de l’avoir vu finir sa carrière sous le légendaire maillot rouge et noir, plutôt que sous le jaune criard d’Al-Nassr ou le rose bonbon de l’Inter Miami.

Luka Modrić rejoint officiellement l’AC Milan