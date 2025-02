Theo Hernandez : voir le vide en rose

Il y a deux ans de cela, le 14 février 2023 pour être exact, le Milan réalisait une prestation cinq étoiles ici-même, à San Siro, face à Tottenham (1-0) en huitièmes de finale de la Ligue des champions. Un match que Theo Hernandez, teinture blonde sur la caboche, marquera de son empreinte. À ce moment-là, le latéral gauche français est en odeur de sainteté à Milan, devenu l’un des leaders à tous les niveaux d’une équipe surfant sur son Scudetto glané quelques mois auparavant. Un joueur au caractère bien trempé, mais à qui on pardonne tout, même ses pétages de plomb.

Deux piges ont passé depuis cette fabuleuse San Valentino, et Theo Hernandez est méconnaissable. Sa descente aux enfers perdure semaine après semaine, entre prestations décevantes et attitude déplorable. Une baisse de régime ponctuée par la perte du brassard de capitaine et une place de titulaire plus vraiment indiscutable. Si le finaliste malheureux du Mondial 2022 montrait des bons signes ces derniers temps, en atteste son derby réussi face à l’Inter (1-1), il se devait de marquer le coup pour se racheter auprès des tifosi milanais. Quoi de mieux qu’un barrage retour de Ligue des champions à la maison, face à Feyenoord, hein ? Raté. Totalement raté.

Le carton rouge de trop

Pourtant, ce barrage débutait de la meilleure des manières pour Theo Hernandez & cie. À peine le temps de s’installer dans son canapé que le Milan ouvre la marque par l’intermédiaire de Santiago Giménez. Une entame de match réussie pour les Rossoneri qui dominent outrageusement, emmené notamment par son couloir gauche des grands soirs, Rafael Leão et Theo Hernandez. Il faut dire que les 45 premières minutes de l’international français – sous teinture rose cette fois-ci – sont réussies, en témoignent ses nombreux appels dans le dos du Portugais et son énorme activité.

Theo Hernandez plonge toujours, ce n’est pas la première fois qu’il simule. Fabio Capello

Oui, mais voilà, quelques secondes avant la pause, TH19 décide de tirer vulgairement le maillot du virevoltant Hadj Moussa, dans le rond central. Une faute sanctionnée d’un carton jaune, synonyme de suspension en cas de huitièmes pour le latéral rossonero. Un coup dur pour ce dernier, mais qui ne s’arrête pas en si bon chemin et décide de marquer la soirée de son empreinte, de la pire des manières, en simulant dans la surface au retour des vestiaires. Une simulation vulgaire. M. Marciniak ne bronche pas et lui montre la biscotte rouge. La suite, on la connaît, les Milanais reculent, concèdent l’égalisation néerlandaise synonyme d’élimination.

Bae: Come over. Theo Hernandez: I can't, I'm playing in the Champions League playoffs. Bae: My parents aren't home... Theo: pic.twitter.com/i8hbXlmNCU — Troll Football (@TrollFootball) February 18, 2025

Deux « fautes » évitables et difficilement pardonnables pour un Theo Hernandez censé être l’un des leaders de cette équipe, à 27 ans et plus de 250 matchs avec la tunique milanaise. Une attitude inacceptable pour un joueur de sa trempe. « Je suis triste et désolé pour le Milan, mais Hernandez le mérite. Il le mérite, car son comportement est mauvais depuis des années. Le Milan était bon, dominait et il se permet de faire ça. Il est tombé sur un Marciniak qui a des couilles et lui a dit au revoir », signait Zvominir Boban à la télé anglaise. Un autre ancien monument de la maison rouge et noir, Fabio Capello, a lui aussi déploré l’attitude du Français : « Theo Hernandez plonge toujours, ce n’est pas la première fois qu’il simule. Il est tombé cette fois-ci sur un bon arbitre qui l’a sanctionné. Il s’est comporté comme un enfant, surtout sur la première faute. »

LA CLIM À SAN SIRO 🥶 Sur un caviar de Bueno, le nouvel entrant Carrenza prend le meilleur et bat Maignan d'une tête parfaite sous la barre 💥 Milan est au bord de l'élimination ! #ACMFEY | #UCL pic.twitter.com/U51Tr9TBQp — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) February 18, 2025

Et maintenant ? Cette disasterclass pourrait bien sceller son avenir dans la cité lombarde, alors que les négociations pour une prolongation (son contrat expire en juin 2026) sont au ralenti depuis plusieurs mois. Un Theo Hernandez en chute libre depuis des mois dont l’attitude et les prestations médiocres viennent entacher une histoire d’amour passionnelle avec le Milan. Elle n’est aujourd’hui pas loin de mal tourner avant, peut-être, de se terminer dans les prochains mois.

