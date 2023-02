« San Siro a fait la différence dans ce match ce soir. Le public était composé de 80 000 affamés qui n’ont cessé de pousser leur équipe. » À la sortie de cette rencontre, Antonio Conte a tout d’abord souhaité mettre en avant les 74 320 supporters du Milan (permettant au club lombard d’au passage cumuler neuf millions d’euros de recette) présents en ce soir de Saint-Valentin à San Siro. Le fameux douzième homme, celui qui peut pousser ses soldats dans les moments les plus compliqués. La bande de Giroud le sait, ce douzième homme fait très souvent la différence. « C’est une superbe victoire, mais c’est aussi la nôtre, à nous les supporters. Ce soir, j’avais les frissons, San Siro n’a aucun égal », argumentait après la rencontre, Perrier en main, Massimo, tifoso du club rouge et noir. Après une fresque d’avant-match spectaculaire, les supporters rossoneri étaient rapidement être servis. Dès la septième minute de jeu, Brahim Díaz parvenait à faire trembler les filets de Fraser Forster, en deux temps, et annonçait d’emblée la couleur aux Anglais. Un but qui caractérise parfaitement la prestation du Milan : cette équipe a fait preuve d’une grande détermination en symbiose avec ses supporters.

Les hommes de Pioli ont aussi fait montre d’une grande rigueur tactique avec ce 3-5-2, qui a notamment permis au trio défensif (Kalulu-Kjaer-Thiaw) de se montrer infaillible. Après des dernières semaines compliquées, le Milan « a retrouvé le sourire » et semble bien être « guéri », comme l’avançait après la rencontre le divin chauve. Le Milan devra donc construire sur cette victoire dans les prochaines semaines et pourra aussi compter sur les retours de joueurs cadres, dont Bennacer, Tomori et Maignan. Une confiance retrouvée, un système séduisant (mais encore perfectible), le Milan se relance donc au meilleur des moments. Néanmoins, la prudence est de mise pour certains supporters milanais avant ce match retour. « On a gagné ce match grâce à notre détermination et notre force mentale. Après, on dispose d’un avantage assez maigre, et il faudra être encore meilleur, prévenait Sarah qui, comme beaucoup de supporters rouge et noir, a souhaité mettre en avant la défense. Ce trio derrière m’a vraiment convaincu, surtout Thiaw que je trouve impressionnant. Défensivement, on est vraiment forts, et je ne vois pas quel attaquant peut venir nous faire peur, même Mbappé. » Avant d’affronter Mbappé (ou plutôt Coman), les Milanais devront d’abord passer l’épreuve du Tottenham Hotspur Stadium le 8 mars prochain.

Le retour du diable ?

Au fond du trou il y a seulement quelques jours, le Milan revit. Avec ce succès face aux Spurs (première victoire face à un club anglais depuis 2012), les Milanais ne peuvent donc plus se cacher. « Ce n’est que la première étape, nous devons aller à Londres avec le même état d’esprit. Ce ne sera pas simple, mais cette victoire nous donne de la confiance », analyse Stefano Pioli après la rencontre. Si la bande milanaise s’est montrée rigoureuse tactiquement et a retrouvé sa force de caractère, quelques zones d’inquiétude subsistent du point de vue technique. Face à Harry Kane et sa clique, le Milan a manqué de lucidité sur plusieurs offensives. Un constat partagé par Sandro Tonali, qui n’a cessé de gratter les ballons pendant 86 minutes (huit ballons récupérés au total) : « Je suis satisfait, car nous avons tout donné, mais je reste persuadé que l’on peut faire mieux au niveau technique. » Si Sarah « n’espère pas grand-chose de ce match retour », d’autres tifosi milanais se veulent plus ambitieux. « Avec ce qu’on a vu ce soir, la qualification est impérative. L’équipe le sait très bien, cette performance ne doit pas être anecdotique. Si le Milan veut vraiment être de retour au top, ça passera par la Ligue des champions. En tribune, nous, on est prêts », argumente Gaetano, avec un maillot floqué Yepes.

Après le Scudetto remporté la saison dernière, la prochaine étape de ce Milan est donc la Ligue des champions. Un club qui a cette compétition dans son ADN et qui ne doit en aucun cas négliger cette compétition : « Certes, on doit assurer en championnat (le Milan est cinquième avec 41 points, NDLR), mais la Champions reste notre compétition. Et honnêtement, si on parvient à éliminer ces foutus Anglais, alors on peut rêver. » Rêver donc, mais aussi et surtout garder les pieds sur terre. Si le Milan a retrouvé confiance et dispose d’un douzième homme plus qu’indispensable, le déplacement en terre londonienne sera un véritable test. Il reste donc trois semaines et le même nombre de matchs aux Rossoneri pour maintenir cette confiance et perfectionner encore plus un peu plus ce 3-5-2. Ce mardi 14 février, les tifosi rouge et noir ont goûté à un véritable délice, mais ils ne sont, en aucun cas, rassasiés.