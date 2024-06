Son prend la parole après le commentaire polémique de Rodrigo Bentancur

Un hommage à Thierry Roland dont on aurait pu se passer.

Le 14 juin dernier, le footballeur uruguayen de Tottenham Rodrigo Bentancur avait créé la polémique à la suite de ses propos plus que limites sur les Coréens. Alors qu’un journaliste lui demandait de lui ramener un maillot des Spurs, Bentancur avait répondu : « Celui de Sonny ? (Surnom de Son Heung-min, le capitaine des Spurs, NDLR.) Ou ça peut être celui de son cousin aussi… ils se ressemblent tous. » Un extrait vidéo de ce moment avait alors tourné sur les réseaux sociaux, suscitant l’indignation de plusieurs personnes. Bentancur s’était excusé auprès de Son, ajoutant que « c’était juste une mauvaise blague ». Ce jeudi, le capitaine coréen de Tottenham a pris la parole via un post de son club sur X, annonçant qu’il avait échangé avec Bentancur et que celui-ci s’était effectivement excusé.

Following a comment from Rodrigo Bentancur in an interview video clip and the player’s subsequent public apology, the Club has been providing assistance in ensuring a positive outcome on the matter. This will include further education for all players in line with our diversity,… pic.twitter.com/HOkdu50n9p

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) June 20, 2024