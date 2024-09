Rodrigo Bentancur risque une sanction après une mauvaise blague raciste

« Racismo no ? »

Rodrigo Bentancur pourrait ne pas rejouer avant un long moment. Ce mercredi, la fédération anglaise (FA) a informé qu’elle poursuivait en justice le milieu de terrain de Tottenham, pour des propos racistes tenus à l’encontre de son coéquipier Son Heung-Min, et datant de juin dernier. Il s’agit d’une « infraction aggravée, car il fait référence de manière expresse ou implicite, à la nationalité et/ou à la race et/ou à l’origine ethnique », explique la fédération dans son communiqué ce jeudi. Le dérapage en question avait été prononcé à la télé uruguayenne.

Bentancur pourrait manquer plusieurs mois de compétitions

En fin d’interview, le journaliste de la chaîne avait demandé au joueur s’il pouvait obtenir le maillot de l’international coréen. Sa réponse se passe de commentaires : « Sonny ? Ça peut aussi être le cousin de Sonny parce qu’ils se ressemblent tous. » Naturellement, la phrase n’est pas passée et l’ancien de la Juve a dû faire un mea culpa : « Sonny, mon frère, je m’excuse pour ce qu’il s’est passé, ce n’était qu’une très mauvaise blague. Tu sais que je t’adore et que je ne te manquerai jamais de respect. Je t’aime mon frère », avait-il publié sur ses réseaux sociaux. Qu’importe, Bentancur a jusqu’au 19 septembre pour s’expliquer et pourrait louper entre neuf et douze rencontres.

Chelsea accroché par Palace, Newcastle domine Tottenham