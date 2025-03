Le ramasseur de balle qui a amené le deuxième but à l’Allemagne a été récompensé

Noël avant l’heure.

Lors de la folle rencontre entre l’Allemagne et l’Italie, un invité surprise a attiré l’attention sur lui. Noel, quinze ans, est l’homme du match dans le cœur des Allemands. Le ramasseur de balles est à l’origine du deuxième but de la Mannschaft.

Un lancer de ballon décisif

Alors que Gianluigi Donnarumma était occupé à crier sur ses coéquipiers, Joshua Kimmich se dépêchait pour aller botter le corner. Il croise alors le regard de Noel, selon les dires du ramasseur de balle, qui lui envoie le ballon très rapidement. Kimmich n’a plus qu’à faire une passe à Musiala, qui conclut dans un but déserté par le gardien du PSG. Même si les Allemands ont eu chaud (3-3), ils se sont qualifiés en demi-finale, et la « passe décisive » de Noel, comme le titre Bild, fut déterminante.

À la fin de la rencontre, le capitaine allemand est allé remercier l’adolescent. Il a pris une photo avec lui, lui a dédicacé un ballon et lui a promis qu’il lui enverrait un maillot, indique Bild. Une soirée qui restera gravée à vie pour le jeune passionné de football. « Le fait qu’une telle chose me soit arrivée est vraiment une histoire formidable, que je n’oublierai jamais », s’est-il extasié.

🇩🇪-🇮🇹 L'incroyable but de l'Allemagne ! Joshua Kimmich joue rapidement un corner sur Jamal Musiala, laissé complètement seul par la défense italienne... Suivez la rencontre sur L'Équipe live foot > https://t.co/mK0Cb23Chi#lequipeFOOT pic.twitter.com/6foNQYHnSo — L'ÉQUIPE (@lequipe) March 23, 2025

Ça devrait être comptabilisé dans les stats.

L’Allemagne se fait peur face à l’Italie