Clément Turpin désigné pour arbitrer le gros choc européen de la semaine

Si la VAR fait son travail cette fois, ça devrait aller.

Alors que la sixième journée de la Ligue des champions débute ce mardi, l’UEFA a désigné Clément Turpin pour arbitrer le gros choc du mercredi, entre le Real Madrid et Manchester City. La rencontre, entre deux formations habituées à se rencontrer ces dernières saisons dans la compétition, sera suivie de près.

Bien connu sur la scène européenne, l’arbitre français n’a participé qu’à deux rencontres de Ligue des champions cette saison, à savoir la victoire de Galatasaray contre Liverpool (1-0) et le match nul entre l’Olympiakos et le PSV Eindhoven (1-1).

Le Français Clément Turpin désigné par l'UEFA pour arbitrer le choc de la 6e journée de Ligue des champions entre le Real Madrid et Manchester City ➡️ https://t.co/9rY0M1dcxC pic.twitter.com/iy8oPbUGhg — L'Équipe (@lequipe) December 8, 2025

Un match déjà décisif pour le Real Madrid

Après la déroute face au Celta de Vigo ce dimanche (0-2), le Real Madrid va avoir à cœur de se relancer. Tout autre résultat qu’une victoire pourrait d’ailleurs avoir une incidence sur le futur de Xabi Alonso sur le banc des Merengues.

La présence de Clément Turpin au sifflet peut rassurer la Casa Blanca, qui n’a jamais perdu lorsque l’officiel français était au sifflet (huit victoires et un match nul). Le dernier succès en date remonte à la saison dernière, et une victoire contre… Manchester City (3-2)

Real Madrid TV devrait rester tranquille cette fois.

