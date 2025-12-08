Carvajal a perdu ses nerfs après la défaite du Real Madrid

La crise couve à Madrid.

Humiliés au Bernabéu par le Celta de Vigo (0-2), les Madrilènes ont été marqués par les expulsions de Fran García à l’heure de jeu et d’Álvaro Carreras dans le temps additionnel. Une fin de match à l’odeur de soufre puisqu’Endrick a également été expulsé par l’arbitre de la rencontre, Alejandro Quintero, alors qu’il était sur le banc de touche merengue, pour s’être levé du banc, avoir quitté la zone technique, avoir crié sur le quatrième arbitre et avoir dû être retenu par des membres du staff technique selon la presse espagnole.

Un rapport arbitral salé

L’arbitre a été particulièrement conspué par les Madrilènes, et Dani Carvajal, blessé au genou depuis le Clásico, est également venu s’en prendre à Alejandro Quintero dans le couloir du Bernabéu à la fin de la rencontre. Le rapport arbitral dressé à l’issue du match fait état des évènements suivants : « Une fois le match terminé, dans le tunnel menant aux vestiaires, j’ai reconnu le joueur, M. Daniel Carvajal Ramos, en civil et non en tenue de sport, qui s’est adressé à moi en ces termes : “Votre arbitrage est pitoyable, et après, vous pleurez en conférence de presse.” »

Une perte de nerfs de l’ensemble des acteurs de la rencontre qui traduit les difficultés madrilènes du moment : une victoire, trois matchs nuls et une défaite en cinq matchs et un total de quatre points de retard sur le leader barcelonais.

De quoi se rassurer avant d’affronter Manchester City.

Le Real humilié par Vigo