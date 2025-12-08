Benjamin Mendy, Kamil Grosicki et leur coéquipiers menacés par les supporters polonais

Il n’y a pas qu’en France que les supporters se croient tout permis.

Quelques minutes après le coup de sifflet final de la rencontre entre le Pogoń Szczecin et le Radomiak Radom (2-2), les joueurs locaux, actuellement pointés à une triste dixième place du championnat polonais et éliminés quelques jours plus tôt en huitièmes de Coupe, ont été rappelés à l’ordre par leurs supporters. Invités Contraints à venir se présenter au pied du kop, Benjamin Mendy, Kamil Grosicki et leur coéquipiers n’ont pu qu’écouter les sévères remontrances des ultras.

Insultes et projectiles

Selon le compte X SkladFR, des menaces ont rapidement fusé : « Si on apprend encore une fois que l’un de vous est allé faire la fête et a tourné autour de nos fils, on débarque à l’entraînement et on vous démonte tous. (…) Peu importe que tu sois blanc, noir, défenseur ou attaquant, vous êtes une seule équipe et vous prendrez tous votre raclée. »

„Kolejny k**** sezon bez niczego”. Portowcy nasłuchali się co nieco od swoich kibiców. Po meczu większość piłkarzy oddała swoje koszulki. @sport_tvppl #POGWID pic.twitter.com/LQOfQfTLDV — Jakub Kłyszejko (@jakubklyszejko) December 2, 2025

D’après le média Wezslo, des projectiles ont été lancés sur la pelouse, mais les joueurs ont tout de même offert leur maillot. Pas de gaieté de cœur, mais parce qu’ils sont ensuite vendus aux enchères pour offrir de meilleures fêtes de fin d’année aux plus démunis.

Et joyeux Noël, surtout, hein !

Benjamin Mendy sous le charme du foot polonais