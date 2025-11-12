Benjamin Mendy sous le charme du foot polonais

À voir si c’est réciproque.

Dimanche dernier, Benjamin Mendy a effectué ses débuts en Pologne avec le club de Pogoń Szczecin qu’il a rejoint en septembre dernier, pour les deux prochaines saisons. Malheureusement, le champion du monde 2018 entré en cours de match n’a pas pu éviter la défaite de son équipe face à Jagiellonia (1-2).

Après des passages décevants à Lorient et Zurich, Benjamin Mendy est revenu ce nouveau challenge, dans un entretien accordé à l’antenne polonaise du site Goal, publié ce mardi : « C’est un beau défi d’aider le club à gagner quelque chose. Ce serait historique, a confié l’ancien Marseillais. L’équipe a récemment été deux fois en finale de la Coupe de Pologne, donc je pense que ça va dans la bonne direction et j’essaierai de les aider à enfin gagner. »

Benjamin Mendy zaliczył wczoraj swój debiut w @_Ekstraklasa_ ✨🇫🇷 Powodzenia w kolejnych występach! 💪 pic.twitter.com/PjIqRNnEJl — Pogoń Szczecin (@PogonSzczecin) November 10, 2025

Mendy surpris par les stades et l’impact physique

Après avoir fait part de ses ambitions, le latéral a évoqué l’agréable surprise que lui réservé le championnat polonais. « Je ne m’y attendais pas ! La ligue est très physique, dynamique, mais à aussi d’un bon niveau. J’ai également été très impressionné par les stades d’Ekstraklasa, assure le Français. À mon arrivée je me suis dit « Wow, c’est notre stade ? » De l’extérieur, les gens ne réalisent pas à quel point le football de la ligue polonaise est bon ! ».

Débarrassé de ses affaires judiciaires, puisqu’acquitté en 2023 dans son procès pour six chefs de viol et d’un chef d’agression sexuelle, l’ancien Citizen a conclu cet entretien en affirmant vouloir rester dans le monde du football après sa carrière, mais dans un rôle pas encore défini.

Benjamin Mendy se relance en Pologne