Direction la Suisse pour Benjamin Mendy

La belle planque.

Indésirable à Lorient, Benjamin Mendy a résilié son contrat avant de rejoindre le FC Zurich, en Suisse. Le défenseur s’est engagé pour une saison et demie avec l’actuel huitième du championnat helvète, soit jusqu’en juin 2026. « Nous sommes bien sûr très heureux et aussi un peu fiers d’avoir pu recruter un joueur de si haut calibre. Il sera un soutien important, notamment pour nos jeunes joueurs », s’est réjoui le président suisse, Ancillo Canepa, dans le communiqué du club. Arrivé à Lorient à l’été 2023, Mendy n’aura jamais retrouvé son niveau dans le Morbihan et n’aura porté le maillot du club qu’à 15 reprises (pour 2 passes décisives et un but).

Arrivé en 2023 au FC Lorient, Benjamin Mendy s’engage au FC Zürich. Le défenseur aura porté le maillot des Merlus à 15 reprises (2 buts, 1 passe décisive). Le club lui souhaite une bonne continuation pour la suite. pic.twitter.com/Yd8DwDnCXi — FC LORIENT 🐟 (@FCLorient) February 11, 2025

Ça fait cher les dégâts en matière d’image.

Taulant Xhaka, roi de la provoc'