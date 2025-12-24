S’abonner au mag
  • États-Unis
  • NWSL

La NWSL modifie ses propres règles pour éviter la fuite de talents vers l’Europe

JE
La NWSL modifie ses propres règles pour éviter la fuite de talents vers l’Europe

Le protectionnisme à l’américaine.

Alors que les rumeurs se sont récemment multipliées selon lesquelles l’attaquante du Washington Spirit Trinity Rodman aurait reçu des offres lucratives en provenance d’Europe, la NWSL a réagi. Mardi, le championnat féminin des États-Unis a introduit une nouvelle règle, la « High Impact Player Rule ». Celle-ci doit permettre aux clubs états-uniens, à partir du 1er juillet 2026, de dépasser leur budget salarial limité jusqu’à un million de dollars afin de recruter et de conserver des joueuses à fort impact dans la ligue. Cette somme, pouvant être dépensée comme budget supplémentaire pour des joueuses de premier plan, devrait augmenter au même rythme que le plafond salarial officiel des clubs.

Le syndicat des joueuses indigné

Cette décision ne fait toutefois pas l’unanimité. Le syndicat des joueuses, la National Women’s Soccer League Players Association, reproche à la Ligue d’avoir pris cette décision sans concertation et propose, au lieu d’un fonds spécial pour les joueuses stars, de relever le plafond salarial global par équipe. En outre, le syndicat entend s’opposer aux projets de la ligue : « L’action unilatérale de la ligue ne laisse à la NWSLPA d’autre choix que d’agir pour faire respecter les droits des joueuses que nous représentons. »

Une Ligue qui ne travaille pas dans l’intérêt des joueuses… À l’ouest, rien de nouveau.

Top 50 : les plus grandes sélections africaines de l’histoire (30 à 21)

JE

À lire aussi
Les grands récits de Society: Touche pas à son poste
  • Enquête
Les grands récits de Society: Touche pas à son poste

Les grands récits de Society: Touche pas à son poste

Cyril Hanouna. On ne parle que de lui. Et rarement pour en dire du bien. Adoré par ses très nombreux fans mais détesté par le milieu, le héros de Touche pas à mon poste est devenu en quelques mois le parrain du PAF. Mais combien de temps cela durera-t-il? La question se pose. Et la réponse, pour beaucoup, est évidente.

Les grands récits de Society: Touche pas à son poste
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!