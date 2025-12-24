La NWSL modifie ses propres règles pour éviter la fuite de talents vers l’Europe

Le protectionnisme à l’américaine.

Alors que les rumeurs se sont récemment multipliées selon lesquelles l’attaquante du Washington Spirit Trinity Rodman aurait reçu des offres lucratives en provenance d’Europe, la NWSL a réagi. Mardi, le championnat féminin des États-Unis a introduit une nouvelle règle, la « High Impact Player Rule ». Celle-ci doit permettre aux clubs états-uniens, à partir du 1er juillet 2026, de dépasser leur budget salarial limité jusqu’à un million de dollars afin de recruter et de conserver des joueuses à fort impact dans la ligue. Cette somme, pouvant être dépensée comme budget supplémentaire pour des joueuses de premier plan, devrait augmenter au même rythme que le plafond salarial officiel des clubs.

Le syndicat des joueuses indigné

Cette décision ne fait toutefois pas l’unanimité. Le syndicat des joueuses, la National Women’s Soccer League Players Association, reproche à la Ligue d’avoir pris cette décision sans concertation et propose, au lieu d’un fonds spécial pour les joueuses stars, de relever le plafond salarial global par équipe. En outre, le syndicat entend s’opposer aux projets de la ligue : « L’action unilatérale de la ligue ne laisse à la NWSLPA d’autre choix que d’agir pour faire respecter les droits des joueuses que nous représentons. »

Une Ligue qui ne travaille pas dans l’intérêt des joueuses… À l’ouest, rien de nouveau.

