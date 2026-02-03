Dans quels stades se disputeront les tournois de football des JO 2028 ?

Cachez votre joie : le football retournera au pays du soccer (et de Trump) en 2028… Ce mardi, les organisateurs des Jeux olympiques de Los Angeles 2028 ont dévoilé les stades qui accueilleront les tournois olympiques de football. Comme indiqué dans la liste officielle, les compétitions masculines et féminines se dérouleront dans un total de sept stades de football. Mais le ballon rond ne sera pas cantonné à la Cité des Anges, les footeux étant dispatchés dans sept autres villes.

Trois des sept stades situés en Californie

Le seul stade encore en construction est le New York Stadium, dont l’achèvement est prévu pour 2027 et qui deviendra l’enceinte du New York City FC. Par ailleurs, le Columbus Stadium dans l’Ohio (stade du Columbus Crew), le Nashville Stadium dans le Tennessee (stade du Nashville SC) et le St. Louis Stadium dans le Missouri (stade du St. Louis City SC) accueilleront également des rencontres.

S’y ajoutent trois stades californiens : le San Jose Stadium (stade des San Jose Earthquakes et du Bay FC), le San Diego Stadium (stade du San Diego FC, du San Diego Wave FC et de l’université de San Diego State) ainsi que le mythique Rose Bowl de Pasadena, près de Los Angeles, où se dérouleront les finales.

Reste à savoir où Tom Cruise posera ses fesses.

