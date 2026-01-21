S’abonner au mag
Déjà sélectionnés avec les États-Unis, ils deviennent internationaux au Mexique

What a timing. Richard Ledezma et Brian Gutiérrez sont coéquipiers au Deportivo Guadalajara. Ils sont nés dans l’Arizona et dans l’Illinois (yeah), et possèdent tous les deux la nationalité étatsunienne et mexicaine. Ils ont déjà joué avec la sélection des États-Unis, tous les deux en matchs amicaux. S’ils n’entrent plus dans les plans de Mauricio Pochettino, ils ont décidé d’abandonner le maillot US pour jouer avec celui du Mexique. 

Autorisés par le règlement

La fédé mexicaine a annoncé la nouvelle sur ses réseaux, à six mois du Mondial. « Les deux joueurs pourront participer aux matches de préparation contre le Panama (22 janvier) et la Bolivie (25 janvier) », précise-t-elle. Comme l’indique la FIFA, un joueur qui compte moins de trois matchs avec une sélection A et qui n’a pas joué en compétition officielle après 21 ans peut changer de nationalité sportive. 

Mexico first !

On peut désormais jouer au ballon dans les rues de Los Angeles

