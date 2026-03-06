Laval dans le carré final de la Ligue des champions

À jamais les premiers ? En renversant le Semey FC en quart de finale retour (2-3), l’Étoile Lavalloise s’est qualifié pour la première fois de son histoire pour le final four de la Ligue des champions de futsal, grâce à un succès obtenu dans les derniers instants à l’Abai Arena, au Kazakhstan.

𝗤𝗨𝗔𝗟𝗜𝗙𝗜𝗖𝗔𝗧𝗜𝗢𝗡 𝗛𝗜𝗦𝗧𝗢𝗥𝗜𝗤𝗨𝗘 ⭐️ Ils l’ont fait ! Nos stellistes s’imposent 3-2 et décrochent leur place au Final Four de Ligue des Champions ! 🤩 Une première dans l’histoire du club, l’histoire continue de s’écrire 🧡🤍 pic.twitter.com/gMU3PDGd4K — Etoile Lavalloise Mayenne FC (@ELFC_officiel) March 6, 2026

Une remontada expresse

Après avoir déjà renversé le score lors du match aller alors que les Mayennais ont compté trois buts de retard, les Stellistes l’ont finalement emporté 5 à 4 devant leur public. Rebelote donc lors du retour, cette fois au Kazakhstan. Le triple champion de France a vu les locaux prendre les devants au tableau d’affichage après seulement deux minutes de jeu, puis doubler la mise au début du second acte, mais Ouassini Guirio puis Bilal Bakkali par deux fois ont permis aux Stellistes de l’emporter en toute fin de match (2-3).

Un moment historique dont s’est délecté le président du club Julien Moreau, auprès de la FFF : « C’est incroyable ! Cette qualification historique est une nouvelle étape franchie par le club et tout le futsal français. On a vécu des émotions très fortes (…) Cet après-midi, on a montré qu’on avait le niveau pour aller disputer ce final four et représenter la France. » Les Mayennais ont rendez-vous avec leur histoire du 8 au 10 mai prochain à Pesaro en Italie.

De quoi apprendre aux autres formations européennes à dans le Tango.