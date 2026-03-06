Le Real s’impose au bout du temps additionnel face au Celta et se relance dans la course au titre

Celta de Vigo 1-2 Real Madrid

Buts : Iglesias (25e) pour les Celestes // Tchouaméni (11e), Valverde (90e+4) pour les Merengues

Alors peut-être. Le Real Madrid devait retrouver le goût de la victoire en Liga pour relancer la course au titre après deux défaites consécutives. C’est chose faite face au Celta de Vigo, trois points arrachés au bout du temps additionnel de la rencontre, de quoi engranger de la confiance avant de défier Manchester City en 8es de finale allers de la Ligue des champions.

Un Tricolore peut en cacher un autre

Si le Celta a été le premier à passer à l’action par l’entremise de Borja Iglesias (2e), puis de Willot Swedberg (5e), le réveil progressif du Real Madrid dans le premier quart d’heure va finalement faire mouche. Profitant de la passe en retrait de Brahim Díaz, Aurélien Tchouaméni a catapulté une frappe à ras de terre, contrée au dernier moment (11e). L’ancien Monégasque a pris sa revanche après ce coup du sort sur le corner suivant, parfaitement servi par Arda Güler, Tchouaméni est venu croiser de l’intérieur du droit pour trouver la lucarne opposée (0-1, 12e). L’ouverture du score va piquer au vif les ego des Celticos. Lancé à pleine vitesse côté gauche, Williot Swedberg a accéléré et s’est défait du pressing de Trent Alexander-Arnold, nouveau centre en retrait pour le Suédois venu trouver le pied gauche d’Iglesias qui ne s’est pas fait prier pour égaliser (1-1, 25e).

La pause n’a pas forcément aidé les deux équipes à repartir de l’avant en seconde période. Alors que le rythme de la rencontre a clairement baissé en intensité, il a fallu attendre la fin de la rencontre pour que le cours de l’histoire s’accélère. Si le Real a cru pouvoir une nouvelle fois s’en remettre au corps arbitral et à la VAR pour tenter de faire la différence, Monsieur Díaz a finalement sifflé une faute de Tchouaméni pour une poussette sur Ferran Jutglà (72e). À peine entré en jeu, Iago Aspas a manqué d’être le héros de son équipe pour quelques centimètres, sa tentative s’étant écrasée sur le poteau droit de Courtois (86e). Mais c’est finalement Federico Valverde qui a fait la différence au bout du temps additionnel en voyant sa frappe contrée par Marcos Alonso dans ses propres cages (1-2, 90e+4).

Álvaro Arbeloa quitte son siège éjectable au moins jusqu’à mercredi.

RC Celta (3-4-3) : Radu – Alonso, Starfelt, Rodríguez – Mingueza, Moriba (Vecino, 90e+1), Roman, Carreira – Swedberg (Lopez, 69e), Iglesias (El Abdellaoui, 70e), Jutglà (Álvarez, 70e). Entraîneur : Claudio Giráldez.

Real Madrid (4-4-2) : Courtois – Alexander-Arnold, Asencio, Rüdiger, Mendy – Valverde, Güler (Palacios, 65e), Tchouaméni, Pitarch (Moran, 90e) – Díaz (Garcia, 77e), Vinícius Junior. Entraîneur : Álvaro Arbeloa.

Le Real humilié par Vigo