Le Real Madrid vient à bout du Celta Vigo après prolongation

Real Madrid 5-2 Celta Vigo

Buts : K. Mbappé (37e), Vinicius Junior (48e), Endricks (108e, 119e) , Valverde (112e) pour les Merengues // J. Bamba (83e) et M. Alonso (s.p, 90e+1) pour les Célticos

Poussif.

Après la gifle reçue par le FC Barcelone en finale de la Supercoupe d’Espagne (2-5), le Real Madrid, poussé en prolongations alors qu’il menait tranquillement 2-0 jusqu’à la 83e, est parvenu à se défaire du Celta Vigo lors des 8es de finale de la Coupe du Roi (5-2, a.p). Les hommes de Carlo Ancelotti tremblent dès le début de la rencontre lorsque le coup de casque de Carl Starfelt effleure le poteau d’Andriy Lunin (5e). Mais les Madrilènes peuvent compter sur Mbappé, auteur d’un exploit individuel côté gauche, pour ouvrir le score en trompant Ivan Villar dans un angle très fermé (1-0, 37e). Superbe. Au retour des vestiaires, c’est au tour de Vinicius Junior d’ajouter son grain de sel. Après une bonne percussion de Mbappé, encore, Brahim Diaz sert Vinicius à l’entrée de la zone de vérité, qui ne se fait pas prier pour tromper le portier adverse (2-0, 48e).

Kylian Mbappé lance le Real Madrid ! En solitaire, le Français conclut une contre-attaque pour ouvrir le score face au Celta Vigo ! Suivez le match en direct sur la chaine L'Équipe : https://t.co/bZzATUPkNL #lequipeFOOT pic.twitter.com/QR2We65A6O — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) January 16, 2025

Le Celta reprend espoir à 10 minutes de la fin grâce à Jonathan Bamba : servi plein axe suite à une erreur d’Eduardo Camavinga, l’ancien Lillois ne laisse aucune chance à Lunin avec sa reprise du droit (2-1, 83e). Ce premier but du Français cette saison relance tout et, dans les ultimes minutes de la rencontre, Raul Asensio panique et commet une faute évitable sur Bamba dans la surface, penalty ! Marcos Alonso ne tremble pas et permet aux Célticos d’aller en prolongations (2-2, 90e). Malgré le scénario qui semble leur échapper, Madrid va se remettre la tête à l’endroit : après avoir été trouvé juste devant la surface de réparation adverse par Arda Güler, Endricks, entré en jeu depuis quelques minutes, ne laisse aucune chance à Villar grâce à un tir tendu (3-2, 108e). Dans la foulée, Federico Valverde tue tout suspense grâce à une sublime frappe de l’extérieur aux 25 mètres (4-2, 112e). À la toute fin des prolongations, Endrick profite d’un corner pour planter un doublé grâce à une talonnade bien sentie (5-2, 119e). Rideau. Non sans mal, les Merengues assurent l’essentiel en se qualifiant pour les quarts de finale de la Coupe du roi.

Il ne faut pas être cardiaque quand on supporte le Real.

