Antonio Cassano, ancien international italien, brillant à la Roma, raconte son passage au Real Madrid dans le dernier épisode de son podcast sorti ce mardi, Viva el Futbol. Arrivé à la Maison-Blanche pour deux saisons un peu galères (au total 15 matchs joués pour deux buts) à l’été 2005, il avoue que son cœur a toujours penché pour le Barça.

« Je suis tombé amoureux et je suis toujours amoureux de Barcelone »

Lors de l’édition 2001-2002 de la Ligue des champions, l’AS Rome tirait le Barça, et les Romains avaient gratté le nul en Catalogne et avant de s’imposer 3-0 à domicile. C’est à l’occasion de cette rouste que l’ancien international italien serait tombé amoureux du club catalan : « J’ai commencé à comprendre leur philosophie quand j’étais à Rome et que nous avons joué contre eux. Le match aller s’est terminé sur le score de 1-1, avec des buts de Kluivert et Panucci. Puis, nous avons gagné 3-0, avec des buts de Totti, Montella et Tommasi. C’est là que je suis tombé amoureux d’eux. »

Malgré cette déclaration, Cassano explique que cette passion barcelonaise n’était pas assouvissable, car, au moment de son transfert en Espagne, il y avait meilleur à son poste chez les Blaugrana : « À l’époque, ils avaient Ronaldinho à ma place, et le Barça n’est jamais venu me chercher, ils avaient le Ballon d’or. » Il ajoute que, même si le cœur parle, c’est le cerveau et la conscience qui tranchent : « Peut-être que j’aurais pu faire plus de sacrifices pour Barcelone… mais le club le plus important de l’histoire m’a appelé avec les Galacticos, et je ne regrette rien. »

