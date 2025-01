Un jeune du Séville FC arrêté à cause d’une affaire de paris truqués

Kike Salas dans la sauce andalouse.

Ce mardi, le latéral gauche de Séville, Kike Salas, s’est fait arrêter par les autorités espagnoles. Il fait l’objet d’une enquête en cours menée par le tribunal de la ville De Morón de la Frontera. En effet, El Confidencial a rapporté de sources judiciaires que le défenseur sévillan serait poursuivi pour un délit présumé de fraude. Encore un scandale aux paris.

Sept biscottes en neuf matchs

Kike Salas est suspecté d’avoir provoqué et donc reçu des cartons jaunes volontairement lors de la saison 2023-2024, et plus précisément lors des derniers matchs du championnat. Il avait écopé de… sept avertissements lors des neuf rencontres bouclant l’exercice, contre dix pour le reste de la saison. Des biscottes très souvent récoltées en toute fin de partie : sur les sept en question, quatre arrivent dans les 20 dernières minutes, dont deux dans le temps additionnel. Pas très discret, le bonhomme.

Il n’en fallait pas plus pour alerter la cellule de police spécialement créée pour les arnaques aux paris sportifs. Ses proches sont ainsi très fortement suspectés de faire partie de ce montage frauduleux, ainsi que deux autres jeunes dont le média espagnol n’a pas révélé les noms. Celui que l’on appelle « le garçon magnifique », âgé de 22 ans, pourrait voir sa carrière mise entre parenthèses en cas de condamnation, et récolter une peine de prison allant de six mois à trois ans.

Il voulait peut-être juste rendre hommage à Cyril Rool.

