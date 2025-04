Quand un joueur de Valladolid frappe l’un de ses coéquipiers

Lunaire.

Une scène complètement folle s’est déroulée lors de Valladolid-Getafe, ce dimanche. Celle-ci s’est produite au milieu de la seconde mi-temps, alors que le score était de 3-0 pour les visiteurs. Le joueur de Valladolid Luis Pérez a semblé vouloir frapper l’attaquant Juanmi Latasa après une discussion animée, tandis que l’ancien Nantais Eray Cömert tentait de le retenir. Saluons tout de même le calme de Latasa, qui a totalement snobé son coéquipier durant son coup de sang.

😳 Scène lunaire durant #RealValladolidGetafe ! 💥 Luis Pérez a tenté de s'en prendre physiquement à Latasa sur le banc de Valladolid, et a du être calmé par un coéquipier. 😅 Latasa semble ne pas réagir...pic.twitter.com/LSaID9aler — LigActu 🇪🇸 (@LigActu) April 6, 2025

Le club condamne cet incident

Les Blanquivioletas ont condamné ce comportement dans un communiqué publié sur leur site Internet. « Nous regrettons profondément l’image que donnent nos joueurs. La frustration à laquelle la situation sportive nous amène tous doit être transformée en un plus grand dévouement, une meilleure attitude et de meilleures performances, jamais en division et en confrontation. » Le Real Valladolid occupe actuellement la dernière place de la Liga avec 16 points, soit 14 de moins qu’Alavés, le premier non-relégable.

On comprend mieux l’ambiance tendue…

