Le Barça se fait peur mais s'en sort à Valladolid

Valladolid 1-2 Barcelone

Buts : Sánchez (6e) pour Valladolid // Raphinha (54e) et López (60e) pour le Barça

Pas si simple que ça.

Quatre jours après le remarquable match face à l’Inter, le Barça retrouvait le pain quotidien de la Liga et défiait ce samedi Valladolid, une lanterne rouge aux abois qui n’a plus gagné le moindre match depuis début janvier. Malgré cela, les Blaugranas se sont fait peur avec notamment une ouverture du score rapide des locaux, signée Iván Sánchez (1-0, 6e), d’une frappe déviée. Hansi Flick avait choisi de reposer la plupart de ses titulaires, dont Lamine Yamal, mais celui-ci a fait son entrée plus tôt que prévu à la suite de la blessure de Dani Rodríguez. Mais c’est plutôt l’arrivée sur le pré de Raphinha en début de seconde qui a changé les choses : sur un tir à ras-de-terre de l’extérieur de la surface, le Brésilien a logiquement remis son équipe à hauteur (1-1, 54e). Quelques minutes plus tard, Fermín López a donné l’avantage au Barça en reprenant en première intention un centre venu de la gauche de Gerard Martín (1-2, 60e). Tout n’a pas été beau pour Barcelone, Valladolid a même eu des possibilités de revenir, mais les trois points sont là, ce qui donne aux Catalans sept longueurs d’avance sur le Real, qui jouera ce dimanche.

La tête à Milan, maintenant.

