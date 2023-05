Valladolid met KO un Barça déjà endormi

Valladolid 3-1 FC Barcelone

Buts de : Christensen (csc, 2e), Larin (22e sp), Plata (73e) pour les Pucelanos // Lewandowski (84e) pour les Blaugranas

Un Barça apathique mais champion s’incline encore en Liga et fait cette fois-ci profiter des trois points à Valladolid, en pleine lutte pour son maintien, qui s’impose 3-1 ce mardi soir.

Les Pucelanos avaient à peine poser leur jeu qu’ils se sont vus offrir un très beau but, ô combien important pour le maintien. Sur un centre tendu venu de Darwin Machís sur la gauche, Andreas Christensen se jette et vient tromper André Ter Stegen de la tête plein axe (1-0, 2e). De quoi lancer une belle purge blaugrana. Devant, seul Raphinha prend sa chance, à l’image d’un petit numéro dans la surface qui force Jordi Masip à une énorme parade (14e). Mais dans la profondeur, Cyle Larin fait toujours mal à la défense barcelonaise et provoque un fauchage en règle d’Eric García sur Gonzalo Plata, qui héritait du ballon en retrait. Et c’est transformé par le buteur canadien (2-0, 22e). Côté catalan, la lumière viendra encore de Raphinha, auteur d’un beau une-deux avec Pablo Torre, que le Brésilien conclut sur une lourde frappe contrée. Mais Jordi Masip était encore là (30e). Le portier formé à la Masia sera encore là sur les corners suivants, stoppant deux têtes de Robert Lewandowski (32e) et d’Andreas Christensen (33e).

De retour des vestiaires, Xavi décide de faire sortir André ter Stegen, qui a déjà dit adieu à son record de 26 clean-sheet sur une saison de Liga après les deux cagades de ses coéquipiers. Et son remplaçant Iñaki Peña n’est pas tranquille. L’autre gardien de la Masia voit notamment une reprise de Roque Mesa être contrée à l’arrache (49e) puis un centre brossé de Gonzalo Plata s’écraser sur son poteau (59e). L’Équatorien réussira son coup quelques minutes plus tard, lorsque Cyle Larin s’échappe dans le dos d’Eric García, qui couvre le hors-jeu, et lui remet au second poteau en pleine course pour sceller une victoire historique (3-0, 78e). Les deux entrants Monchu et Rosa passent même tout près d’une victoire 4-0, mais la frappe du défenseur de 23 ans frappe elle l’autre montant du plutôt chanceux Iñaki Peña (77e). En toute fin de rencontre, Robert Lewandowski va signer un but pour l’honneur, sur un chef d’oeuvre personnel après une passe lumineuse de Frenkie de Jong (3-1, 84e).

Final Valladolid-Barça 3-1. El Valladolid aprovecha la dejadez del Barça para lograr una victoria histórica. Mayores goleadas recibidas por el Barça en Valladolid: 3-1 en 1952 3-1 en 1997 3-1 en 2023 — Pedro Martin (@pedritonumeros) May 23, 2023

Une victoire qui permet à Valladolid de quitter la zone de relégation au coup de sifflet final !

Valladolid (4-3-3) : Masip – Fresneda, Fernández (Torres, 16e), Sánchez, Olaza (Escudero, 56e) – Plano (Pérez, 70e), Mesa (Monchu, 56e), Aguado – Plata, Larin, Machís (Rosa, 70e). Entraîneur : Paulo Pezzolano.

FC Barcelone (4-3-3) : Ter Stegen (Peña, 46e) – Roberto (Kessié, 46e), Christensen, Alonso, Baldé – de Jong, García, Torre (Torres, 65e) – Raphinha (Dembélé, 63e), Lewandowski, Gavi (Fati, 76e). Entraîneur : Xavi.

