Le Téfécé va affronter le club de Ronaldo

C’est pas Gijón… mais c’est bien Valladolid.

Le Toulouse FC va affronter le Real Valladolid pour son ultime match de préparation, comme annoncé par le club sur ses réseaux sociaux ce vendredi. Pour l’occasion, le Téfécé renomme cette rencontre amicale en Trophée Viola, en raison de la couleur du maillot des deux équipes. Le match se jouera au Stadium le samedi 10 août, une semaine avant la reprise de la Ligue 1 McDonald’s, et sera donc le dernier affrontement des Violets après Rodez, Pau, Gérone et l’Espanyol Barcelone. Mais l’attraction de cette affiche 100% violette pourrait se trouver ailleurs que sur le terrain. Le club espagnol, second de deuxième division et tout juste promu en Liga, est en effet présidé par un certain « phénomène », le Ronaldo brésilien, propriétaire majoritaire depuis septembre 2018.

Le dernier match de la #PrépaTFC opposera nos Violets aux Espagnols du @realvalladolid ! Une affiche au Stadium qui prendra des airs de 𝑻𝒓𝒐𝒑𝒉𝒆́𝒆 𝑽𝒊𝒐𝒍𝒂 🏆😈 La billetterie vient d'ouvrir, soyez de la partie 😊 — Toulouse FC (@ToulouseFC) July 12, 2024

Ronaldo aurait été convaincu en apprenant qu’il y avait une fête à Toulouse.

