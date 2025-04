Damien Comolli suspendu deux matchs fermes par la LFP

De toute façon, qui avait prévu de regarder la fin de saison du TFC ?

En commission de discipline ce mercredi, en parallèle de la victoire confirmée de l’AS Saint-Étienne sur Montpellier (0-2), une autre décision forte a été prise par la LFP. Celle de la suspension de Damien Comolli, président du Toulouse FC, pour deux matchs fermes et deux autres avec sursis. Le dirigeant de 53 ans a été sanctionné pour son « comportement » et ses « propos » lors du match nul entre le TFC et Monaco (1-1), le 7 mars dernier.

Présent à Marseille

La sanction entrera en vigueur à partir de mardi prochain, ce qui signifie que Comolli pourra exercer ses fonctions de président ce dimanche soir au Vélodrome, pour le déplacement de ses Violets qui jouent l’OM. Mais pour la réception de Lille et le déplacement à Reims, les 12 et 20 avril prochains, le président du Tef’ se verra privé de « banc de touche, vestiaires d’arbitres et toutes fonctions officielles » comme le veut le règlement de la Ligue.

Cette info ne changera absolument rien à votre journée.

Lucien Aubey condamné à deux ans de prison pour escroquerie