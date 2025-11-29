L’OM loupe encore le coche

Promis au fauteuil de leader en cas de succès face à Toulouse, les Marseillais ont une nouvelle fois laissé passer leur chance après avoir réussi à renverser le score en seconde mi-temps avant d’encaisser l’égalisation dans le temps additionnel. Phocéens et Violets repartent dos à dos (2-2).

Marseille 2-2 Toulouse

Buts : Paixão (66e), Højbjerg (74e) pour les Phocéens // Emersonn (14e), Hidalgo (90e+2) pour les Violets

La donne était simple pour les Marseillais : remporter les trois points signifiait prendre la tête du classement de la Ligue 1 et laisser le Paris Saint-Germain à une longueur après sa défaite plus tôt dans l’après-midi face à Monaco (1-0). Mais cette fois non plus, l’OM n’a pas appris de ses erreurs passées avec une égalisation concédée en toute fin de rencontre.

Emersonn, la confiance retrouvée

Si l’on connaissait surtout son homonyme marseillais avant le début de la rencontre, les supporters toulousains avaient en revanche bien noté que son prénom s’écrivait avec deux « N ». Emersonn Correia da Silva de son vrai nom, réduit à Emersonn pour le milieu du football, a décidé que ce samedi 29 novembre serait le jour où il rendrait à Carles Martínez Novell la confiance qu’il lui a témoigné depuis son arrivée dans la capitale occitane lors du dernier mercato. Face à Angers la semaine passée, les Toulousains ont tenté leur chance à 26 reprises sans trouver le chemin des buts de Hervé Koffi. Il n’aura cette fois fallu qu’une situation à Emersonn pour climatiser le Vélodrome avec un duel rondement mené face à Nayef Aguerd et une frappe décochée du droit qui s’écrase sur le poteau de Gerónimo Rulli avant de franchir la ligne du but olympien (0-1, 14e). La deuxième réalisation de la saison pour le Brésilien, soit autant que lors de son passage à Göztepe la saison dernière.

L'incroyable numéro d'Emersonn ❗ Après avoir marqué son premier but à Lyon, le Brésilien climatise cette fois le Vélodrome 🥶#OMTFC pic.twitter.com/OYE2JygBq1 — L1+ (@ligue1plus) November 29, 2025

Les Marseillais ont beau avoir la possession, les erreurs ne sont pas apprises mais refaites puisque comme souvent lorsque les protégés de Roberto De Zerbi sont confrontés à un bloc bas, ils tentent de contourner la défense pour terminer sur un centre qui trouve rarement preneur. Seule la reprise de volée de Pierre-Emerick Aubameyang dans le temps additionnel aurait pu tromper la vigilance de la défense violette si Charlie Cresswell avait manqué d’adresse sur sa ligne de but (45e+2).

Scénario fou

Brouillons durant le premier acte, les Marseillais sont revenus des vestiaires avec de tout autres ambitions. Plus justes techniquement, plus tranchants offensivement et avec une cohésion d’équipe retrouvée, les Ciel et blanc ont fini par revenir à hauteur de leurs adversaires du soir. Conscient des limites affichées par son équipe en première période, Roberto De Zerbi n’a cette fois pas attendu le coup de grâce pour redynamiser sa formation avec l’entrée de Robinio Vaz pour former un tandem à la pointe de l’attaque avec Aubameyang et repositionner Bilal Nadir dans le cœur du jeu. Les offensifs marseillais ont toutefois dû prendre leur mal en patience. Que ce soit Pierre-Emile Højbjerg qui a vu son missile repoussé par le poteau (51e), ou Nadir qui s’est plutôt inspiré de la démonstration toulonnaise face à Montauban à Mayol plus tôt dans l’après-midi au moment d’exécuter son dernier geste (59e, 60e). Mais l’international marocain a su se montrer décisif dans l’avant-dernier geste lors de sa passe décisive pour Igor Paixão parfaitement lancé dans le dos des défenseurs toulousains (1-1, 66e).

SANTIAGO HIDALGOOO 🇦🇷 Incroyable dénouement avec le @ToulouseFC qui prive l'OM de la place de leader 😱#OMTFC pic.twitter.com/wpp4Zaf8yx — L1+ (@ligue1plus) November 29, 2025

Il n’aura fallu que sept minutes au capitaine marseillais du soir, Højbjerg, pour donner l’avantage aux siens en suivant pratiquement ligne pour ligne le scénario écrit par les Marseillais plus tôt dans la semaine face à Newcastle (2-1, 74e). Mais la machine phocéenne, si bien huilée jusqu’alors, s’est enrayée, et Santiago Hidalgo, entré en jeu trois minutes plus tôt, est venu offrir l’égalisation aux siens, en étant à la réception de la touche longue de McKenzie côté droit et en parvenant à se défaire de Geoffrey Kondogbia dans les airs pour marquer de la tête, sous la barre (2-2, 90e+2). Si les Toulousains enchaînent ce samedi soir une sixième rencontre sans victoire, ce match nul à tout de même le goût des trois points. Pour la quatrième fois de la saison, l’OM manque l’occasion de passer devant Paris au classement. Ça commence à faire beaucoup.

Olympique de Marseille (4-2-3-1) : Rulli – Emerson (Egan-Riley, 90e), Aguerd (Balerdi,76e) Pavard, Weah – Højbjerg, Nadir (Kondogbia, 77e) – Paixão (O’Riley, 90e), Gomes (Vaz, 46e), Greenwood – Aubameyang. Entraîneur : Roberto De Zerbi.

Toulouse FC (3-4-3) : Restes – McKenzie, Cresswell, Nicolaisen – Sidibé (Vignolo, 85e), Vossah (Messali, 76e), Casseres, Methalie (Kamanzi, 78e) – Magri (Hidalgo, 89e), Emersonn (Edjouma, 85e), Dønnum. Entraîneur : Carles Martínez Novell.

