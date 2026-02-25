S’abonner au mag
  • C1
  • Barrages
  • PSG-Monaco

Le pari tactique de Sébastien Pocognoli pour déstabiliser le PSG

TJ
8 Réactions
Le pari tactique de Sébastien Pocognoli pour déstabiliser le PSG

Le dispositif monégasque jouera-t-il des mauvais tours à Paris ? C’est en tout cas ce que veut croire Sébastien Pocognoli, qui a décidé de faire évoluer ses hommes en 3-4-3 pour le barrage retour de C1 qui l’oppose au PSG, ce mercredi soir au Parc. En l’absence d’Aleksandr Golovin (suspendu), Monaco adapte sa compo avec une défense Wout Faes, Denis Zakaria et Thilo Kehrer, ainsi qu’un milieu à deux avec Aladji Bamba et Lamine Camara. Le technicien belge renouvelle la même tactique que face à Lens le week-end dernier, ce qui avait payé puisque Monaco était venu arracher la victoire à Bollaert.

Achraf Hakimi bien titulaire avec le PSG

À Paris, Achraf Hakimi est bien titulaire malgré le nouveau torrent médiatique autour de lui et son renvoi en procès pour viol en début de semaine. Ousmane Dembélé forfait, c’est Désiré Doué, l’homme qui avait tant fait de misères à l’ASM au match aller (2-3), qui est titularisé en numéro 9. Officiellement, l’attaquant français prend la place du Ballon d’or 2025, mais officieusement, il devrait davantage évoluer comme un faux neuf. Khvicha Kvaratskhelia et Bradley Barcola l’accompagneront sur les ailes.

À voir comment la défense monégasque compte gérer ces trois fusées.

En direct : PSG-Monaco (0-0)

TJ

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode
  • Récit
Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode

Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode

En septembre 2019, quatorze marins se retrouvaient, en plein océan Atlantique, au milieu de l’ouragan du siècle. Cinq ans plus tard, nous retraçons leur histoire, digne des plus grands films d’aventure.

Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode
Logo de l'équipe Paris Saint-Germain
Les notes de Monaco-PSG
  • C1
  • Barrages
  • Monaco-PSG (2-3)
Les notes de Monaco-PSG

Les notes de Monaco-PSG

Les notes de Monaco-PSG
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Bodø/Glimt a-t-il réalisé le plus grand exploit de l'histoire de la Ligue des champions ?

Oui
Non
Fin Dans 23h
156
91

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.