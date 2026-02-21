S’abonner au mag
Lens gâche tout contre Monaco

Par Florian CADU
Alors qu’il menait encore de deux buts à l’heure de jeu, Lens s’est sabordé en encaissant trois réalisations en neuf minutes top chrono et a vu Monaco s’imposer lors de la 23e journée de Ligue 1. De quoi laisser le Paris Saint-Germain le doubler en tête du classement, et s’en vouloir longtemps...

  Lens 2-3 Monaco

Buts : Édouard (3e) et Thauvin (56e) pour Lens // Balogun (63e), Zakaria (70e) et Fati (72e) pour Monaco

Il y a des rencontres qui, à n’en pas douter, proposent un scénario trop haletant pour qu’elles n’influencent pas sensiblement les résultats de fin de saison. Ce Lens – Monaco, comptant pour la 23e journée de Ligue 1, fait à coup sûr parmi de celles-là. Car, dans son duel pour le titre avec le grand Paris Saint-Germain, le leader du classement a beaucoup perdu. Sur le plan comptable, d’abord : en s’inclinant contre l’ASM, les Sang et Or risquent d’observer le PSG les doubler à l’approche du sprint final. Sur le plan psychologique, ensuite : alors qu’ils menaient de deux buts et que tout roulait, les hommes de Pierre Sage ont inexplicablement saccagé tout leur (bon) travail en l’espace de neuf minutes top chrono. Passer de 2-0 à 2-3, comme ça, ne peut que faire mal au mental…

Tout commençait bien, pour les Sang et Or…

Troisième minute, au stade Bollaert. Alors que certains supporters n’ont pas encore terminé leur ultime pinte d’avant-match, Odsonne Édouard ouvre déjà le score : servi par un Adrien Thomasson en jambes, l’attaquant conclut une jolie action collective d’une volée inspirée et met son équipe sur la bonne voie. Voilà comment Lens démarre sa soirée à domicile pour défendre son trône, face à Monaco.

Pas encore réveillée, l’ASM manque d’ailleurs de concéder un penalty à la suite d’une main signée Krépin Diatta (pas si verni, ce dernier doit être remplacé dès la demi-heure de jeu pour blessure) et Thilo Kehrer la sauve devant Thomasson. De son côté, Matthieu Udol rate lui aussi le break. C’en est trop pour les visiteurs, qui se font enfin dangereux via Folarin Balogun notamment (tête non cadrée, frappe stoppée par Robin Risser).

… et tout a basculé, à cause de l’ASM

Toujours aussi mordant à l’entame du second acte bien que moins pressé, Lens pense finalement éteindre le suspense assez vite : à la 56e, Florian Thauvin se trouve au rebond d’un tir de Malang Sarr que Philipp Köhn repousse et plante la deuxième réalisation des siens après avoir été impliqué sur la première. Mais il n’en faut pas plus aux locaux pour se relâcher, et encaisser un pion de Balogun dans la foulée.

À l’instinct, l’Américain balance en effet une sacoche bien placée qui termine au fond des filets grâce à une erreur de Risser. Puis, Denis Zakaria égalise contre toute attente : sur un centre de Caio Henrique, le capitaine place une tête gagnante… Avant de voir Ansu Fati marquer à son tour, l’entrant profitant de sa vitesse pour anéantir son adversaire en profondeur ! Complètement fou, totalement dingue. En neuf minutes, Monaco a tout renversé. Et peut-être même le championnat de France…

Lens (3-4-3) : Risser – Celik, Ganiou, Sarr – Abdulhamid (Aguilar, 75e ; Bermont, 87e), Bulatovic (Sotoca, 87e), Thomasson, Udol – Thauvin, Édouard (Sima, 63e), Saint-Maximin (Fofana, 75e). Entraîneur : Sage.

Monaco (3-4-3) : Köhn – Kehrer, Zakaria, Faes – Diatta (Bamba, 30e), Camara, Teze, Henrique – Coulibaly, Balogun (Biereth, 85e), Adingra (Fati, 69e). Entraîneur : Pocognoli.

Malgré la période faste, Pierre Sage sait qu’il y a encore des choses à améliorer à Lens

Par Florian CADU

