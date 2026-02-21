Giorgi Tsitaichvili à propos de Kvara : « Une star qui défend, c’est rare  »

Très proche de la star parisienne Khvicha Kvaratskhelia avec qui il évolue au sein de la sélection géorgienne depuis 2021, Giorgi Tsitaichvili affrontera ce samedi soir son ami, en Ligue 1, à l’occasion de PSG – Metz au Parc des Princes (21h05). Dans un entretien pour L’Équipe, Tsitaichvili a dit tout le bien qu’il pensait de la star géorgienne avec qui il part régulièrement en vacances : « Trop de gens ne voient Khvitcha que comme une star, regrette-t-il, mais c’est surtout une star qui défend, et ça, c’est rare. Il est exemplaire ! Je ne peux pas dire qu’il est une idole pour moi, mais je le vois avant tout comme un ami et un peu comme un exemple à suivre. Surtout qu’il a eu une enfance difficile. Quand il était petit, il a dû s’exiler dans un autre pays, sans sa famille. Mais il a réussi à réaliser son rêve. »

Buteur à l’aller face à Paris, Tsitaichvili se projette même plus loin et évoque l’après-carrière des deux hommes : « Quand on l’évoque, on se voit ensemble. J’espère qu’on sera encore plus proches, qu’on ira en vacances à Monaco ou Nice avec nos enfants, qui auront grandi ensemble et seront devenus amis. Que tout le monde sera heureux, sans stress. »

En attendant, éviter que Kvaratskhelia n’en plante trois à la défense des Grenats ce samedi sera déjà une superbe opération.

