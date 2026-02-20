Le même jeu que l’an passé ? « Impossible », pour Luis Enrique

Tom Cruise ferait peut-être un excellent coach. Seulement deuxième de Ligue 1, à un point du leader lensois, le PSG inquiète par ses résultats en dents de scie, mais encore plus pour la qualité de son jeu. Un an après avoir fait rêver l’Europe entière pour son jeu de position remis au goût du jour, Luis Enrique tâtonne, cette saison. « Vous voulez qu’on joue comme l’année dernière, mais ce que vous voulez c’est l’impossible », a-t-il estimé en conférence de presse, ce vendredi, à la veille de recevoir le FC Metz.

De l’optimisme au menu

L’entraîneur espagnol veut s’appuyer sur le match aller des barrages de Ligue des champions arraché à Monaco (2-3) : « Selon moi sur le dernier match, on perdait 2-0 en 20 minutes et on a gagné. On a joué de manière incroyable. Je note aussi comment l’équipe a continué de jouer malgré les difficultés. Je suis très heureux de ce que j’ai vu. »

En raison d’un collectif miné par les blessures, Enrique ne cherche pas à comparer les deux saisons. « Cette année a été particulière parce qu’on a commencé la saison presque sans entraînement. […] C’est tellement particulier que tu ne peux pas faire tourner parce qu’ils sont trois blessés en moyenne. Cette équipe a montré de la résilience. Cette résilience est une chose très difficile à avoir aujourd’hui, et nous, on l’a », a-t-il clamé.

Et le FC Metz est la proie facile pour le prouver.

