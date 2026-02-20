Bruno Genesio ne démissionnera pas

Bientôt la rupture. À l’issue d’une triste défaite en barrages allers de Ligue Europa entre Lille et l’Étoile rouge (0-1), Bruno Genesio s’est montré très affecté par une prestation de son groupe qui semble annoncer la fin de son aventure dans le nord de la France. « C’est plus que de la déception… C’est de la honte vis-à-vis de nos supporters, de nous-mêmes pour avoir affiché un tel visage, exprime le tacticien en conférence de presse. Il y a une chose que je ne peux pas accepter, c’est d’avoir le comportement qu’on a eu ce soir. »

La défaite de trop pour les supporters

Pour la première fois depuis le début de la crise, le technicien français de 59 ans a été directement pris pour cible par les Dogues Virage Est, qui ont réclamé sa démission à l’issue de la rencontre avec des chants et des lancers de fumigènes sur le terrain.

Face à ces critiques, l’entraîneur lillois a répondu avec calme, comme à son habitude : « C’est normal. J’accepte, car avec une seule victoire sur 10 matchs cette année, c’est logique. Le public veut au minimum voir son équipe se battre, et on n’a pas fait le minimum. Je suis le premier responsable de ce qui se passe, je fais les compos, les choix, les entraînements, donc leur réaction est logique au vu des valeurs montrées. »

Pas question cependant d’accéder à la demande des supporters : Bruno est bien sur ses appuis et va se battre. « J’ai de l’expérience, je sais que j’ai connu des moments plus difficiles dans ma carrière. Bizarrement, j’ai eu un début d’année assez difficile, mais je me sens bien et en forme. Mais je ne décide pas de mon sort. »

Olivier Létang, c’est à toi de jouer.

