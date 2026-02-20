S’abonner au mag
Angers-Lille reporté en raison des crues dans l’ouest de la France ?

AR
La tête sous l’eau. La rencontre de la 23e journée de Ligue 1 entre Angers et Lille, prévue ce dimanche, pourrait être reportée en raison des crues importantes qui touchent Angers, et une bonne partie des Pays de la Loire.

Selon Ouest-France, la décision n’est pas encore prise. « On étudie le report du match du SCO, dimanche. Nous avons eu un contact avec (Vincent) Labrune (le président de la Ligue de football professionnel) jeudi. Les discussions avancent pour un report », a déclaré le préfet du Maine-et-Loire François Pesneau.

De l’eau partout autour

Le stade Raymond-Kopa est pour le moment épargné par les inondations, alors que l’enceinte attend 10 000 supporters. Mais les difficultés de circulation et la mobilisation des forces de l’ordre autour d’Angers compromettent la tenue de la rencontre.

Mais si le stade est au sec, le centre d’entraînement de la Baumette, lui, a les pieds dans l’eau. Pas de quoi arranger les affaires d’un SCO déjà mal en point après sa correction à Lorient (2-0), et qui pointe au 11e rang, à cinq longueurs de Lille et Rennes, accrochés aux dernières places européennes.

Et si la tempête Pedro avait le dernier mot ?

Strasbourg régale, Metz enchaîne, Auxerre s’englue

AR

