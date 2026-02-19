Une bataille navale pour les 100 ans du FC Lorient

Hissez haut, matelots. Le 2 avril prochain, le FC Lorient va souffler sa centième bougie. Et pour fêter cela, le club organise une gigantesque parade nautique avec plus de 100 navires aux couleurs des Merlus.

⚓️ 𝟏𝟎𝟎 𝐀𝐍𝐒 - 𝟏𝟎𝟎 𝐁𝐀𝐓𝐄𝐀𝐔𝐗 🗓️ Jeudi 2 avril / 17h30 📍 Rade de Lorient Plaisanciers, professionnels, pêcheurs, skippers, associations nautiques... Rejoignez la Parade et participez aux célébrations des 100 ans !🧡 Inscrivez votre bateau 👉 https://t.co/Fhiu6wEDzB pic.twitter.com/j0yiFE9GvR — FC LORIENT 🐟 (@FCLorient) February 19, 2026

Une histoire de Merlus

Le Football Club lorientais, comme on l’appelait à l’époque, a vu le jour en 1926. Un siècle plus tard, et une Coupe de France en poche, remportée en 2002, Lorient compte toujours parmi les plus belles équipes françaises. En plus de célébrer la longévité du club, les supporters pourront également saluer la très belle saison des Merlus d’Olivier Pantaloni. Encore en lice en Coupe de France avec un quart de finale et toujours proche d’une place qualificative pour l’Europe. Avec Bamba Dieng en feu, les Merlus ont le droit de rêver.

Ici c’est la mer, le feu et la terre, Qui chauffent le vestiaire, La Bretagne entière.

