En feu ces dernières semaines, Bamba Dieng tout heureux après la victoire à Monaco

TB
Des stats à faire rougir Kylian Mbappé. Après une première partie de saison presque exclusivement passée sur le banc, Bamba Dieng s’est rappelé au bon souvenir des supporters lorientais avec un triplé contre l’AS Le Gosier en Coupe de France, juste avant les Fêtes. Depuis, plus rien n’arrête l’avant-centre des Merlus, auteur de son septième caramel sur les quatre derniers matchs pour lancer les siens vers la victoire à Monaco. « Je me sens bien, ça fait toujours du bien de marquer pour un attaquant », a-t-il simplement commenté après la rencontre au micro de Ligue 1+.

Vers le maintien, et au-delà ?

Redevenu titulaire, l’ancien marseillais compte bien jouer un rôle déterminant dans la quête du maintien du FCL sur cette deuxième partie de saison. « Ça fait du bien aussi de gagner ici, à Monaco, de prendre les trois points. On va essayer de continuer comme ça, a-t-il poursuivi, alors que la bande d’Olivier Pantaloni n’a plus perdu depuis début novembre. Je suis concentré, le coach me fait confiance, j’essaye de tout donner pour aider les coéquipiers. »

Ça sent fort le gros chèque de Bournemouth d’ici quelques mois.

