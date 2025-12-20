Lorient et Metz déroulent, Lille passe à l’arrache, le petit poucet tombe

Fortunes diverses pour les clubs de Ligue 1 engagés dans ce premier multiplex de Coupe de France de la journée. Du côté de Bondoufle, Lorient n’a eu besoin que d’une minute pour faire plier les Guadeloupéens de l’AS Gosier, avant de s’offrir un véritable festival offensif (0-7). Les Merlus ont ensuite déroulé, croquant les Requins en une mi-temps grâce notamment à un triplé de Bamba Dieng.

Plus à l’est, pas plus de frayeur pour Metz sur la pelouse de Biesheim (0-3). D’un doublé, c’est Boubacar Traoré qui s’est occupé de mettre les Grenats sur la bonne voie, malgré quelques situations franches pour les pensionnaires de National 2. Mais l’efficacité était dans le camp des visiteurs, à l’image de Sadibou Sané. Même écart de niveau, mais choc bien plus indécis entre Saint-Maur Lusitanos et Lille, longtemps accroché dans le sud de l’Île-de-France (0-1). Le but de Hakon Haraldsson est d’abord refusé pour une faute préalable peu évidente d’Olivier Giroud. La solution jaillit finalement du pied de Marius Broholm, qui inscrit son premier but sous les couleurs nordistes d’une frappe contrée à dix minutes du terme.

⚽🏟️Esprit de coupe de France (et de Noël) à Dominique-Duvauchelle après la courte victoire de Lille contre les Lusitanos Saint-Maur 👏 pic.twitter.com/9P0Psb3bzg — Ulysse Llamas (@LlamasUlysse) December 20, 2025

Troyes aux forceps, le petit Poucet change de nom

Surpris d’entrée de jeu sur la pelouse de Marcq-en-Barœul, Troyes s’est fait peur, attendant la seconde période pour renverser la table (1-3). Les héros se nomment Elijah Odede, Mouhamed Diop et Tawfik Bentayeb pour le leader de Ligue 2, toujours aussi inarrêtable depuis l’entame de l’automne. Enfin, dans les deux dernières rencontres de ce début d’après-midi, Freyming, dernier représentant de R2, a dû rendre les armes à domicile contre l’US Chantilly (0-3). Le match s’est décidé dans la dernière demi-heure, après une longue résistance de la part du petit Poucet de cette Coupe de France, célébré avant le coup d’envoi, mais qui n’ira pas plus loin. Ce statut pourrait échoir à Bayeux, qui évolue à l’échelon du dessus (R1). Les Normands ont en effet créé la surprise face à Blois (2-1), après avoir pris deux buts d’avance au fil d’une première demi-heure parfaitement négociée, résistant ensuite au retour des visiteurs.

Saint-Maur Lusitanos 0-1 Lille

But : Broholm (80e)

AS Le Gosier 0-7 Lorient

Buts : Dieng (2e, 13e et 41e), Karim (25e), Bamba (33e et 75e) et Sanusi (79e)

Biesheim 0-3 Metz

Buts : Traoré (9e et 47e) et Sané (65e)

Marcq-en-Barœul 1-3 Troyes

Buts : Diaby (8e) pour Marcq // Odede (52e), Diop (79e) et Bentayeb (82e) pour l’ESTAC

Bayeux 2-1 Blois

Buts : Mayette (14e) et Renaux (30e) pour Bayeux // Sommer (50e) pour Blois

Freyming 0-3 Chantilly

Buts : Traoré (68e), Koné (78e) et Doumbia (90e+2)

