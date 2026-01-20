L’arrivée des héros du Sénégal dans la nuit à Dakar

Toujours sur son nuage. Vingt-quatre heures après le sacre continental décroché face au Maroc après une finale irrespirable (0-1, A.P.), les Lions de la Téranga ont fait leur retour à Dakar, accueillis en héros dans le boucan de la foule. Dans la nuit de lundi à mardi, un peu après minuit, l’avion des champions s’est posé sur le tarmac de l’aéroport Dakar-Blaise Diagne, où des centaines de supporters patientaient depuis des heures.

Arrivée des CHAMPIONS D'AFRIQUE accueillis par le Président de la République @PR_Diomaye et le chef du Gouvernement @SonkoOfficiel ⭐️⭐️🏆🏆 pic.twitter.com/9MgIqqRHIZ — Galsenfoot ⭐️⭐️ (@Galsenfootsn) January 20, 2026

Chants, klaxons, pétards, feux d’artifice et torches ont accompagné l’arrivée des joueurs, sans oublier l’entraîneur Pape Thiaw, personnage emblématique de cette CAN, qui a pu goûter l’un des premiers à cet accueil triomphal en sortant de l’avion. Sur place, le président de la République Bassirou Diomaye Faye et plusieurs membres du gouvernement étaient venus saluer la sélection sénégalaise.

Journée « chômée et payée » pour tout le pays

Déjà la veille, le président s’était mêlé aux supporters rassemblés devant le palais de la République, qualifiant cette victoire d’« indescriptible » et annonçant une journée « chômée et payée » pour permettre tranquillement au pays de célébrer ses champions.

Dakar accueil ses héros à 2h30 du matin, la ferveur sénégalaise. 🇸🇳🏆😍 pic.twitter.com/Tdy2yinHuJ — 🏆 Actu Foot Afrique (@ActuFootAfrique) January 20, 2026

D’autres célébrations sont prévues avec une grande parade populaire prévue dès 11 heures dans les rues de Dakar, puis une réception officielle au Palais de la République dans l’après-midi.

