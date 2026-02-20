Des peines de prison de trois mois à un an pour les supporters sénégalais accusés de violence pendant la finale de la CAN

La finale la plus longue de l’histoire… Lors d’une audience au tribunal de première instance de Rabat ce jeudi, la justice marocaine a condamné les 18 supporters sénégalais poursuivis pour « hooliganisme » et détenus au Maroc depuis la finale de la CAN, le 18 janvier dernier. Ils écopent de peines allant de trois mois à un an de prison ferme.

Pour rappel, les incidents se sont déroulés lors du penalty accordé à Brahim Díaz à la toute fin du temps réglementaire. Fous furieux, les ultras sénégalais auraient alors – d’après le parquet – jeté des sièges sur les stadiers et échangé des coups avec ces derniers. Soutenus par la Fédération sénégalaise et plusieurs joueurs dont Pape Matar Sarr, les accusés ont nié toute infraction, leur avocat ayant plaidé une « relaxe pure et simple ».

Le ministère public a quant à lui affirmé que les supporters ont « délibérément voulu perturber le bon déroulement du match » et ont « commis des violences diffusées en direct sur des chaînes de télévision », rapporte un journaliste de l’AFP présent à l’audience. Le ministère estime les dégâts matériels à plus de 370 000 euros.

Ils auraient pu arrondir au million non ?

