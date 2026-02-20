Message clair mais conciliant. C’est l’actu de la semaine et difficile de ne pas s’exprimer dessus quand on se sent concerné. Lors de la conférence de presse avant le match contre l’Eintracht Francfort ce samedi, l’entraîneur du Bayern, Vincent Kompany, a vivement critiqué la réaction de José Mourinho aux accusations de racisme de Vinícius Júnior contre Gianluca Prestianni.

Le Belge a expliqué que c’est la réaction du coach de Benfica après l’incident sur le terrain qui l’avait particulièrement dérangé : « José Mourinho attaque le caractère de Vinícius Júnior en utilisant le type de célébration pour discréditer ce que Vinícius fait à ce moment-là. Pour moi, en matière de leadership, c’est une énorme erreur. C’est quelque chose que nous ne devrions pas accepter. » Il a également été irrité par la déclaration de Mourinho selon laquelle Benfica ne pourrait pas être raciste à cause de la légende du club, Eusébio : « Vous savez ce que les joueurs noirs ont dû traverser dans les années 1960. Était-il présent à tous les déplacements avec Eusébio ? »

Kompany tend la main

À la fin de la conférence de presse, l’entraîneur du Bayern a toutefois adopté un ton plus conciliant envers son collègue : « On ne peut pas être une mauvaise personne et avoir tous les anciens joueurs qui parlent de vous aussi positivement. Je sais donc qu’il est une bonne personne. Je comprends ce qu’il a fait, mais il a commis une erreur. Et j’espère que cela ne se reproduira plus à l’avenir et que nous pourrons aller de l’avant. »

Le Special une fois.

