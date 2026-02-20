L’Irlande jouera finalement ses matchs face à Israël

Malgré une demande populaire de boycott du match, Irlande-Israël aura bien lieu. La FAI (Fédération irlandaise de football) a annoncé que l’équipe jouera ses matchs face à Israël en Ligue des nations. Une disqualification potentielle en cas de refus de disputer ces rencontres en est la principale cause.

En novembre, la FAI avait voté pour soumettre une motion à l’UEFA afin d’interdire à Israël la participation de ses équipes aux compétitions européennes. Pour l’instant, aucune décision n’a été prise et les équipes israéliennes ne sont pas sanctionnées par l’UEFA. Dans ce groupe avec l’Autriche et le Kosovo, les Bleus et Blancs joueront leurs matchs à domicile en Hongrie. En octobre, l’entraîneur des Boys in Green Heimir Hallgrimsson avait déclaré, en son nom et non pas celui de sa fédération, qu’il ne comprenait pas la différence de traitement entre la Russie, sanctionnée par l’UEFA, et Israël.

L’Irlande, l’un des principaux soutiens européens de la Palestine

Quelques jours après les attaques du 7 octobre, le gouvernement irlandais condamnait les actes du Hamas mais déclarait que la réponse israélienne ressemblait « à quelque chose proche de la violence ». En 2024, le pays reconnaît la Palestine. Le soutien irlandais à la cause palestinienne peut être expliqué par le fait qu’un grand nombre d’Irlandais y voient une filiation entre leur histoire et celle vécue par les Palestiniens. Un exemple, footballistique du moins, de ce soutien du pays à cette cause peut être le maillot du Bohemians FC, en collaboration avec le groupe de musique Kneecap, aux couleurs du drapeau palestinien.

