L'aéroport de Dublin change de nom grâce à son nouveau héros

Le nouveau TP.

L’Irlande a un nouveau héros. Il s’appelle Troy Parrott, il joue à Alkmaar, il a 23 piges, et il vient surtout de terminer la plus belle semaine de sa life. Il a d’abord claqué un doublé contre le Portugal en milieu de semaine. Puis un triplé contre la Hongrie ce dimanche. Le fait que cela soit son premier en sélection n’est pas le plus important : il envoie son pays en barrages de la Coupe du monde.

Feck it. Doing it. 🦜 pic.twitter.com/lMidtjZwnT — Troy Parrott International Airport 🦜 (@DublinAirport) November 16, 2025

La Hongrie, qui menait 2-1 à domicile, pensait pourtant y aller jusqu’à la 80e minute. L’attaquant de 23 ans, formé à Tottenham, a alors surgi pour marquer deux buts et faire basculer son pays dans l’euphorie. Les scènes de liesse se sont propagées jusqu’à l’aéroport international de Dublin. Pour marquer le coup, l’infrastructure a décidé de changer de nom. Il s’appelle désormais Aéroport Troy Parrott.

Dublin airport pub right now. 90+6 #Ireland off to the playoffs pic.twitter.com/KaXrz1mEOJ — Zuzana Botikova (@zuzinuanella) November 16, 2025

Et la police des polices locale s’appelle les Boeufs-Parrott ?

Le score de dingue du Portugal pour aller au Mondial, l’Irlande finalement en barrages