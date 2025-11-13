Cristiano Ronaldo est-il masochiste ?

Des sifflets plus forts que les « Siuuu » ?

Ce jeudi soir, le Portugal de Cristiano Ronaldo pourra valider son ticket pour la dernière Coupe du monde de son capitaine en cas de victoire sur la pelouse de l’Irlande, qu’il a battue au finish le mois dernier (1-0).

À l’approche de ce match crucial, l’attaquant d’Al-Nassr retrouvera l’Aviva Stadium quatre ans après un match nul durant lequel la star portugaise avait fortement été huée et avait même manqué un penalty.

CR7, ce bouclier surhumain

Se souvenant encore de cette soirée difficile, Cristiano Ronaldo a fait part ce mercredi en conférence de presse de son excitation à l’idée de rejouer en Irlande, dans ce match si décisif pour les Portugais. « Le stade va me siffler, j’en ai l’habitude et je l’espère même. Peut-être que ça enlèvera la pression à mes coéquipiers, mais moi, je veux surtout prendre du plaisir », a confié le quadruple Ballon d’or. Prêt à recevoir un nouvel accueil houleux de la part du public irlandais, CR7 n’en oublie tout de même pas le principal : « Je veux finir le boulot en qualifiant mon équipe et profiter après. »

Osé de provoquer un peuple qui sait faire sonner une cornemuse.

