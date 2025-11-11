Cristiano Ronaldo annonce que le Mondial 2026 sera son dernier

La der des ders.

La fin d’une ère. Interrogé par visioconférence lors d’un forum sur le tourisme à Ryad, Cristiano Ronaldo a assuré que la Coupe du monde 2026, qui se déroulera du 11 juin au 19 juillet 2026, sera sa dernière : « Oui, à coup sûr, j’aurai 41 ans et je pense que ça sera le moment. » Le Portugal n’est d’ailleurs pas encore qualifié pour la compétition, mais pourrait l’être en cas de victoire ce jeudi face à l’Irlande.

Une fin de carrière dans moins de deux ans ?

C’est donc acté, le recordman de sélections de la Seleção (225) s’arrêtera vraisemblablement à six Mondiaux. Lors de cette visioconférence, le quintuple Ballon d’Or a même soufflé qu’il devrait prendre sa retraite prochainement : « Soyons honnêtes, quand je dis bientôt, cela signifie probablement encore un ou deux ans. » Depuis sa première participation en 2006, « CR7 » n’a jamais dépassé le stade des demi-finales.

Ses coéquipiers et Roberto Martínez savent ce qu’il reste à faire.

