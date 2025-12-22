S’abonner au mag
Le Maroc s’attire tous les éloges après sa cérémonie d’ouverture de la CAN

Le Maroc s’attire tous les éloges après sa cérémonie d’ouverture de la CAN

All Eyes on Rabat.

Le Maroc a lancé sa CAN 2025 sous une pluie battante avec une victoire contre les Comores (2-0) grâce à Brahim Díaz et Ayoub El Kaâbi, buteurs de la soirée. Si certains Lions de l’Atlas ont brillé grâce à leur performance sur le terrain (on pense à une bicyclette d’anthologie) c’est aussi pour la cérémonie d’ouverture que le baptême a été jugé réussi par la presse locale et internationale.

« Inspirée de la richesse de la culture marocaine et de la diversité du continent africain, la cérémonie a été sublimée par des prestations artistiques de haut niveau », savoure le quotidien L’Opinion. « Cette cérémonie rend hommage à l’unité, à l’identité et à la résilience inébranlable du football africain », a félicité de son côté MAP Sport.

Moment « fondateur » pour l’Afrique

Du côté de la presse marocaine, les éloges ne tarissent pas non plus. Avant le match, « Rabat s’est hissée au rang de capitale du football africain » selon le média Le Matin, avec une cérémonie d’ouverture où « le Royaume a donné le ton d’un tournoi ambitieux, inclusif et résolument africain. Au terme de cette soirée inaugurale, une certitude s’est imposée : l’Afrique venait de vivre un moment fondateur ».

Mais un détail n’a échappé à personne : le roi Mohammed VI, pilier du football marocain et fondateur de l’Académie Mohammed VI, était le grand absent de la soirée. Sur place, c’est le prince héritier Moulay El Hassan, 22 ans, qui a donné le coup d’envoi symbolique et récolté les applaudissements. La presse marocaine s’est surtout concentrée sur sa présence, tandis que la presse algérienne souligne une absence qui « suscite des interrogations », mais « serait liée à sa maladie » étant donné qu’il souffre de sarcoïdose, une maladie inflammatoire chronique.

Le spectacle était roi.

Maroc, l’élan de l’Atlas

