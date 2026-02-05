Gauthier Hein : « Le terrain m’avait aidé à gommer ma différence physique »

Dans le nouveau numéro du magazine So Foot, disponible ce jeudi, Gauthier Hein parle notamment de ses premiers tournois et d’angoisse sur le terrain.

Le meneur de jeu de 29 ans du FC Metz raconte ses débuts en tant que jeune footballeur. Rapidement considéré comme le petit prodige de Thionville, il se souvient d’une scène qui l’a marqué : « Lorsque j’ai été élu meilleur joueur d’un tournoi, le speaker a dit : “Gauthier Hein, petit par la taille, mais grand par le talent.” Avant ça, pour moi, on ne me regardait différemment qu’à cause de ma taille. Cette phrase a fait tilt. Pour la première fois, on m’a parlé de “talent”. C’est comme si le terrain m’avait aidé à gommer ma différence physique. Je jouais face à des plus grands, mais peu importe, je me faufilais, j’éliminais, et les complexes sortaient de mon esprit. Avec un ballon, je devenais fort. »

La carte crise

Depuis l’enfance, le Messin a dû combattre des crises qui débordaient sur le foot. « Ça a commencé lors d’un feu d’artifice dans le sud de la France, avec mon père. Un moment sympa s’est transformé en cauchemar. J’avais 13 ans. D’un coup, mon cœur s’est emballé, tachycardie, j’ai cru que j’étais en train de mourir, narre-t-il. Ça m’est arrivé je ne sais combien de fois de faire une crise d’angoisse sur la route de l’entraînement, puis de rentrer sur le terrain avec l’idée que j’allais y mourir. » Aujourd’hui, il a retrouvé le calme grâce à des thérapies, des balades en forêt et par l’écriture.

Et ce n’est pas la perte de son brassard de capitaine qui le fera plonger.

