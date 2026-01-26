Metz-OL : un chien policier est mort lors des affrontements entre supporters

La police de Metz est en deuil. À la suite de son engagement lors de violents affrontements en marge du match de Ligue 1 entre le FC Metz et l’Olympique lyonnais, le chien policier Dino est décédé ce dimanche.

Comme l’a annoncé la section Zone Est du syndicat de police UN1TÉ dimanche soir sur Facebook, un chien de la brigade canine de Metz a perdu la vie au cours de son intervention.

Un malaise cardiaque comme cause probable du décès

Interrogé par Le Progrès, David Ghisleri, représentant du syndicat Alliance Police nationale en Moselle, est revenu sur les faits. Plusieurs rixes entre supporters ont éclaté, nécessitant l’intervention en renfort de la brigade canine.

Dino et son unité ont alors été déployés et le chien serait entré à deux reprises en contact avec les groupes impliqués. Selon Ghisleri, Dino n’aurait reçu aucun coup. La piste privilégiée serait plutôt celle d’une crise cardiaque survenue durant l’intervention.

Très ému, le syndicaliste a conclu en soulignant la profondeur de la peine ressentie par ses collègues : « C’est l’un des nôtres qui est parti. »

