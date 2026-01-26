S’abonner au mag
  • Ligue 1
  • J19
  • Metz-OL (2-5)

Metz-OL : un chien policier est mort lors des affrontements entre supporters

JE
Metz-OL : un chien policier est mort lors des affrontements entre supporters

La police de Metz est en deuil. À la suite de son engagement lors de violents affrontements en marge du match de Ligue 1 entre le FC Metz et l’Olympique lyonnais, le chien policier Dino est décédé ce dimanche.

Comme l’a annoncé la section Zone Est du syndicat de police UN1TÉ dimanche soir sur Facebook, un chien de la brigade canine de Metz a perdu la vie au cours de son intervention.

Un malaise cardiaque comme cause probable du décès

Interrogé par Le Progrès, David Ghisleri, représentant du syndicat Alliance Police nationale en Moselle, est revenu sur les faits. Plusieurs rixes entre supporters ont éclaté, nécessitant l’intervention en renfort de la brigade canine.

Dino et son unité ont alors été déployés et le chien serait entré à deux reprises en contact avec les groupes impliqués. Selon Ghisleri, Dino n’aurait reçu aucun coup. La piste privilégiée serait plutôt celle d’une crise cardiaque survenue durant l’intervention.

Très ému, le syndicaliste a conclu en soulignant la profondeur de la peine ressentie par ses collègues : « C’est l’un des nôtres qui est parti. »

Sans pitié avec Metz, Endrick et Lyon restent perchés sur leur nuage

JE

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les disparus de Boutiers
  • Enquête
Les grands récits de Society: Les disparus de Boutiers

Les grands récits de Society: Les disparus de Boutiers

Une famille sort réveillonner et ne rentre jamais chez elle. C’était il y a 50 ans, et personne n’a jamais retrouvé la moindre trace ni le moindre indice sur ce qui est aujourd’hui la plus vieille affaire du pôle cold cases de Nanterre. On refait l’enquête.

Les grands récits de Society: Les disparus de Boutiers
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!