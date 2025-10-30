Ce qu’il faut retenir de la dixième journée de Ligue 1

Les scénarios dingues de cette journée

Alors que l’Olympique lyonnais menait 0-3 sur la pelouse du Paris FC à la 64e, les Gones ont réussi l’exploit de concéder le match nul (3-3). Cette remontée folle débute avec l’exclusion d’Abner Vinícius pour un tacle par-derrière sur Ilan Kebbal (61e). Dans la foulée, Adama Camara, servi par un centre de Thibault De Smet, marque d’une magnifique reprise du talon qui termine sa course dans la lucarne gauche de Dominik Greif. Si les Parisiens perdent leur passeur décisif à la suite d’un deuxième carton jaune (67e), Kebbal, trouvé à l’angle droit de la surface, enroule parfaitement du pied gauche pour faire renaître l’espoir avant que Vincent Marchetti ne plombe les Rhodaniens grâce à une frappe, déviée par Mathys De Carvalho. Renversant.

L’Olympique de Marseille est également passé par toutes les émotions ce mercredi face à Angers (2-2). D’abord menés au score et sifflés par leur propre public après une première mi-temps ratée, les Phocéens ont pensé faire le plus dur en retournant la situation grâce à l’étincelant Robinio Vaz, auteur d’un doublé après son entrée à la 46e minute. Déjà 4 buts en 13 matchs de Ligue 1 pour lui. Mais le SCO n’a jamais abdiqué dans cette partie, marquée par le malaise de Bilal Nadir. À la suite d’un numéro de Mohamed Sbaï côté gauche, Ousmane Camara profite de la frappe contrée de son coéquipier pour marquer son premier but professionnel à la 90e+6 de la rencontre et permet aux siens de ramener un point du Vélodrome. Totalement fada.

Les boulettes de la journée

Le premier pion de cette journée a été marqué à la suite d’un beau loupé d’Arnaud Bodart. À la suite d’une incompréhension avec Nathan Ngoy, le gardien du LOSC a tout bonnement manqué le ballon et fauché Kevin Carlos en pleine course. Conséquence, Sofiane Diop marque lors d’un cinquième match consécutif d’une panenka subtile, devenant le premier joueur de Nice à le faire en Ligue 1 depuis Nenad Bjeković d’avril à août 1977 (6). Grâce notamment à cette erreur, les Aiglons ont continué sur leur lancée en gagnant un troisième match consécutif (2-0). Mais ce n’est pas la seule bourde de cette J10. Gauthier Hein, qui a porté les Messins en claquant un doublé face à Lens, a pris un deuxième jaune, donc un rouge, en enlevant son maillot lors de sa célébration. Hugo Ekitiké style.

Les sursauts d’orgueil

Metz a frappé un grand coup en faisant tomber Lens (2-0). Après neuf rencontres sans succès, les hommes de Stéphan Le Mignan stoppent l’hémorragie en signant leur première victoire cette saison. Difficile de faire rêver mieux pour rendre hommage à Marcel Husson, l’une des légendes des Grenats.

De son côté, Monaco a continué sa route vers la guérison en croquant Nantes à la Beaujoire (3-5). Le club du Rocher a pu compter sur une entrée fracassante d’Aleksandr Golovine, auteur d’un doublé, pour devenir le seul deuxième derrière le leader PSG. C’est la première fois depuis début septembre que l’ASM signe un deuxième succès consécutif. Guérie ou pas ?

Le coup de blues automnal

Le déplacement du Paris SG en Bretagne a été tout sauf un long fleuve tranquille. Les hommes de Luis Enrique se sont cassé les dents sur Lorient, qui restait sur trois rencontres sans victoire en championnat, en n’obtenant « qu’un » match nul (1-1) et ont (encore) perdu Désiré Doué. Touché à la cuisse droite, l’offensif parisien devrait manquer plusieurs semaines de compétition. De leur côté, les Merlus, barragistes, respirent en revenant à la hauteur de Nantes et Brest. Les Ty-Zefs, d’ailleurs, continuent de faire du surplace. Désossés par le Paris SG samedi dernier (0-3), les Finistériens ont (encore) chuté sur la pelouse du Havre ce mercredi à la suite d’un coup de casque tardif d’Arouna Sangante (1-0). Incapables de gagner depuis quatre rencontres, les Bretois n’ont que deux points d’avance sur Auxerre, 17e.

En pleine crise, le Stade rennais a longtemps cru battre Toulouse avant de concéder un penalty dans les dernières minutes du match (2-2). Tout avait pourtant idéalement débuté pour les hommes d’Habib Beye, plus que jamais fragilisés, avec la passe en retrait totalement ratée d’Abu Francis, qui a permis à Esteban Lepaul de faire trembler les filets (49e), avant que Moussa Al-Tamari n’inscrive le but du break dans la foulée (55e). Mais vu que rien n’est simple pour les Bretons en ce moment, Charlie Cresswell réduit l’écart à la 59e avant que l’entrant Mahamadou Nagida n’offre un penalty aux Violets, transformé par Aron Dønnum (84e). Le SRFC, 10e, enchaîne un sixième match sans victoire. Habib Beye, lui, reste tout de même l’entraîneur de Rennes.

L’envolée strasbourgeoise

Strasbourg reste sur son petit nuage. Les Alsaciens n’ont fait qu’une bouchée d’Auxerre (3-0). Encore brillant, Valentín Barco, passeur décisif lors de cette partie, a inscrit son premier but avec le Racing tandis que son compatriote, Joaquín Panichelli, a conforté sa place de meilleur buteur du championnat en claquant son 9e pion en 10 rencontres. Après une défaite et un nul (respectivement face à Paris et Lyon), les hommes de Liam Rosenior remontent à la 4e place au classement, à deux unités du leader.

Avertissement. Les jeux d’argent et de hasard peuvent être dangereux : Pertes d’argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez des conseils sur joueurs-info-service.fr ou au 09 74 75 13 13 (Appel non surtaxé)

Les 10 joueurs à ne pas rater cette saison en Ligue 1