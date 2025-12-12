S’abonner au mag
La victoire de Strasbourg écornée par un penaltygate

JD
Le groupe joue bien.

Vainqueur à Aberdeen ce jeudi soir, le RC Strasbourg caracole seul en tête de la Ligue Conférence. Quoi de plus logique pour l’une des deux capitales de l’Europe ? Cela dit, le score final (0-1) aurait pu être légèrement plus confortable si, à la 72e minute, Ismaël Doukouré n’avait pas manqué un penalty synonyme de break. Seulement voilà, tout ne s’est pas passé comme prévu.

Plus de peur que de mal

L’homme de la rencontre s’appelle incontestablement Martial Godo. Auteur de l’ouverture du score à la demi-heure de jeu, il provoque un penalty en seconde période avant de sortir pour être remplacé par Joaquin Panichelli. L’Argentin aurait dû se charger de lui faire justice, mais son coéquipier Doukouré en a jugé autrement, se saisissant du ballon pour transformer lui-même la sentence.

Ou pas, puisque le portier écossais Dimitar Mitov a brillamment contré la tentative strasbourgeoise, empêchant les Racingmen de se mettre à l’abri. Un incident heureusement sans conséquence sur lequel Liam Rosenior est revenu en conférence de presse : « Je voulais que Joaquin tire le penalty car il ne se rate jamais et qu’il est le numéro 1 dans l’exercice. J’ai tenté de faire passer le message à Ismaël mais je n’ai pas réussi. Ça arrive. C’est un problème de communication. »

L’entraîneur alsacien en a profité pour saluer la réaction de Panichelli, visiblement pas froissé de s’être fait piquer son job : « Il a très bien réagi sur le coup en allant voir Doukouré pour le réconforter. Cela en dit long sur mon équipe. »

Et en plus, le groupe vit bien !

Une boulette catapulte Strasbourg sur le trône

JD

