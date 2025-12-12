Nice entre dans l’histoire du football français

Le cirque niçois continue.

Encore défait ce jeudi soir à domicile par Braga (0-1), l’OGC Nice ne s’en sort pas. Les Aiglons pointent à la toute dernière place du classement de la Ligue Europa : 6 matchs, 6 défaites, 0 point. Propre.

18 matchs de suite sans victoire, qui dit mieux ?

Cette performance aura au moins permis à la bande de Franck Haise d’entrer dans l’histoire du football français : puisque l’exercice européen 2024-2025 de Nice n’avait pas non plus été franchement brillant (trois matchs nuls en huit journées), le club a enchaîné ce jeudi un 18e match d’affilée sans victoire en Coupe d’Europe, record absolu chez les clubs français.

Jusqu’ici, le record était détenu par Lille, qui avait enchaîné 17 rencontres sans l’emporter entre 2014 et 2019. Puisque l’on parle statistiques, c’est aussi la huitième défaite de rang de Nice toutes compétitions confondues cette saison. « Perdre huit matchs, ça ne plaît à personne. Mais une fois qu’on a dit ça, on fait quoi ? », s’est demandé Franck Haise après la rencontre.

On se pose la même question.

Nice ajoute une nouvelle défaite européenne à sa collection