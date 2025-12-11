Ligue Conference : Strasbourg seul leader, la Fiorentina et Crystal Palace dans le Top 11

Encore mieux que l’Olympique lyonnais.

Si l’OL fait la course en tête en Europa League, le club rhodanien est à égalité de points avec deux autres équipes. Ce qui n’est pas le cas de Strasbourg, seul leader de la phase de poule de Ligue Conférence : grâce à leur victoire à Aberdeen, les Alsaciens disposent d’une unité d’avance sur le deuxième (le Chakhtior Donetsk) et de deux sur le troisième (le Rakow Czestochowa).

How the league phase table looks after matchday 5 🔢#UECL pic.twitter.com/8qAEu5N4SQ — UEFA Conference League (@Conf_League) December 11, 2025

Les favoris, comme la Fiorentina (onzième) et Crystal Palace (neuvième) ou encore Mayence (huitième), sont plutôt bien positionnés. En revanche, et à l’instar de Nice en C3, la compétition représente un cauchemar pour le Rapid Vienne : lanternes rouges avec zéro point, seule équipe dans ce cas, les Autrichiens n’ont également marqué aucun but.

Dur, dur d’être un boulet.

Une boulette catapulte Strasbourg sur le trône